Физиогномист рассказала, какие черты лица указывают на возможность разбогатеть

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Форма носа, расположение бровей и родинок могут указывать на потенциал человека разбогатеть. Об этом Москве 24 рассказала физиогномист, астролог Ольга Фандорина.

По ее словам, обладатели крупного носа способны разбогатеть с помощью предпринимательства. Горбинка на нем указывает на чутье к удачным финансовым схемам. Чем сильнее она выражена на носу, тем больше денег можно получить от жизни, рассказала Фандорина.

При этом должна присутствовать хотя бы еще одна характеристика, ведь в одиночку они не работают, подчеркнула Фандорина.

"Это прямые, низко посаженные и густые брови как признак четкого ума и энергичности. Немного скошенный назад лоб, который укажет на практичность и материализм. Округлый или трапециевидный овал лица, а также большие уши", – перечислила эксперт.





Ольга Фандорина физиогномист, астролог На возможность разбогатеть с помощью счастливого случая указывают родинки под ноздрями. При этом нос должен быть крупным или с округлым кончиком. Китайские физиономисты называют эти родинки "замочками, запирающими денежное хранилище".

Эта черта лица указывает на особую способность замечать возможность получить много денег и использовать ее. Также она говорит об умении сохранять и приумножать заработанное, отметила эксперт.

Кроме того, люди с горизонтальными морщинами под носом и родинками рядом с уголками рта могут разбогатеть в результате перемен в судьбе.

"Например, человек испытает большое жизненное потрясение, начнет иначе мыслить, общаться с другими людьми, бывать в иных местах. В результате выйдет на новые источники дохода", – пояснила Фандорина.





Ольга Фандорина физиогномист, астролог Если в дополнение к крупному носу четко очерчены губы, брови домиком, а на лбу три горизонтальные морщины, есть все шансы разбогатеть благодаря должности топ-менеджера крупной компании.

В заключение эксперт отметила, что без работы над собой добиться желаемого не получится. Чтобы разбогатеть, надо получать новые знания, бороться с недостатками и использовать достоинства, а также заниматься любимым делом с самоотдачей. Судьба зависит не только от удачи, но и предпринятых решений и действий, заключила Фандорина.

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