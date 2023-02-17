Хиромант объяснил, что может сказать о характере форма рук

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Существует четыре типа рук, с каждым из которых связаны основные черты характера. Об этом Москве 24 рассказал хиромант, нумеролог, хиропсихолог Иван Растегаев.

По его словам, первый – огненный. Он характеризуется длинной прямоугольной ладонью и короткими пальцами. Эти люди полны оптимизма, харизматичны и экспрессивны. Они любят внимание и рождены быть руководителями, отметил эксперт. Однако им не всегда хватает терпения довести начатое до конца, предупредил хиромант.

Второй тип рук – земной, с квадратной ладонью и короткими утолщенными пальцами. Обычно просматривается мало линий, но те, что есть, – глубокие и четкие, объяснил специалист. Люди Земли очень консервативны, честны и предсказуемы. На работе придерживаются правил и не стремятся к лидерству. В семье проявляют надежность и окружают родных заботой, отметил специалист.





Иван Растегаев хиромант, нумеролог, хиропсихолог Такие руки обычно у людей практичных и трудолюбивых. Они всегда аккуратны, любят планировать, все перепроверять и просчитывать. И в этом только один минус – на работу уходит много времени.

Рука водного типа – это вытянутые пальцы и длинная прямоугольная ладонь. На ней зачастую есть множество второстепенных линий, рассказал Растегаев. Люди с такими руками восприимчивы и очень эмоциональны, что часто делает их уязвимыми. Они склонны к самокопанию и постоянно борются с неуверенностью в себе.

"У людей Воды обширные знания, отличное чувство юмора и прекрасно развитое воображение. Длинные пальцы на руке сообщают, что они внимательны к деталям и стремятся во всем добиваться совершенства", – сказал хиромант.

По его словам, руки воздушного типа могут быть двух видов. В первом варианте пальцы вытянуты, а ладонь – длинной, неширокой, квадратной формы. Во втором типе она больше похожа на треугольник. Ударная сторона косо срезана, а расширение идет к основанию пальцев. Они, в свою очередь, расположены под косым углом к ладони.

Растегаев подчеркнул, что такие руки зачастую у интеллектуалов, которые стремятся к новым знаниям и продуктивно работают. В то же время они стараются избегать скучной работы, легко генерируют идеи, но сложно их реализуют – им вечно не хватает на это времени, рассказал Растегаев. Люди Воздуха темпераментны, но очень уравновешенны, хитры и склонны манипулировать окружающими, заключил эксперт.

Ранее хиромант Вадим Розман объяснил, как распознать обладателя сверхъестественных способностей. По его словам, на это указывают определенные знаки на руке и фаланги пальцев.



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