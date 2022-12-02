Хиромант объяснила, какая линия на ладони расскажет о характере человека

Фото: ТАСС/ Юрий Машков.

О чертах характера человека можно узнать по расположению линии жизни на его ладони, рассказала Москве 24 хиромант Татьяна Чурон.

Она объяснила, что эта линия тянется от края ладони между большим и указательным до основания большого пальца. У кого-то она берет начало высоко, ближе к холму Юпитера (расположен под указательным пальцем).

По словам хироманта, в этом случае можно сказать, что личность целеустремленная, с завышенными амбициями и большими планами на жизнь. Как правило, такие люди энергичны, независимы, стремятся к управлению людьми, хотят состояться в обществе, быть значимыми и благодаря этому влиять на окружающих.

Все эти качества, несомненно, хороши и часто из таких людей выходят прекрасные организаторы, руководители и управленцы, отметила Чурон.



Татьяна Чурон хиромант Самая удачная и гармоничная ситуация складывается, когда линия жизни начинается от середины расстояния между основанием указательного и большого пальцев. Человек тогда имеет уравновешенный и спокойный характер.

Такие люди обладают необходимым балансом качеств между целеустремленностью и реальной оценкой своих способностей и возможностей, подчеркнула хиромант.

О практичности и осторожности рассказывает линия жизни, начало которой расположено низко – ближе к большому пальцу. Это может сообщать о том, что человек обычно предпочитает жить размеренно в своем предсказуемом мире.

По мнению хироманта, такие люди обычно не стремятся к руководству, потому что им сложно выражать себя в обществе и строить карьеру из-за недооценки себя и своих сил.

Чурон отметила, что у правшей линии и знаки на левой руке рассказывают об особенностях личности, которые заложены от природы. А правая показывает настоящее человека и перемены, происходящие с ним под влиянием различных обстоятельств. У левшей, соответственно, все наоборот.

Ранее профессиональный хиролог, учитель хиромантии Алена Соловьева рассказала, о чем предупреждают шрамы и новые родинки на ладони. Например, на безымянном пальце они могут означать, что человек неправильно ведет себя, пытаясь добиться желанной известности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!