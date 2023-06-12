Астролог перечислила главные ошибки в обустройстве дачи

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Размещение колодца в южном, юго-западном и западном секторе дачного участка, а также складирование мусора на территории могут негативно повлиять на здоровье и финансовое благополучие жильцов. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

"Люди порой не понимают, почему на своем участке, рядом с природой они не чувствуют себя заряженными ее энергией. Причиной могут быть ошибки, совершенные при благоустройстве территории", – отметила она.





Анастасия Турунцева эксперт по учению Васту Например, если расположить источник воды в зонах оттока энергии, а это юг, юго-запад и запад участка, в жизни дачников появится нестабильность, неудовлетворенность, ссоры и конфликты.

Еще одна ошибка – располагать компостную яму вблизи источника воды. С точки зрения Васту это может негативно повлиять на здоровье, успех и финансовую сферу жильцов.

Также эксперт посоветовала не высаживать высокие деревья в северной, северо-восточной и восточной частях участка. Они будут создавать барьер на пути позитивной энергии. Их благоприятно сажать в южном, юго-западном и западном секторах.

Кроме того, важно следить, чтобы на территории не скапливался мусор. Это приведет к застою энергии, из-за чего жильцы начнут чувствовать эмоциональную усталость, могут набрать лишний вес и столкнуться с финансовыми проблемами, заключила Турунцева.

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