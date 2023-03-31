Эксперт по фэншуй рассказала, что важно учесть при выборе квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При выборе нового жилья важно учитывать особенности ландшафта возле дома и вид из окон. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, дипломированный магистр китайской метафизики Елена Дмитриева.

По ее словам около 80–90 процентов эффекта от фэншуй дает именно внешнее окружение жилища.

"Первое, на что следует обратить внимание, – чтобы ландшафт в тылу дома шел на повышение. Это будет оказывать положительное влияние на репутацию живущих в доме людей, их здоровье и отношения”, – отметила эксперт.





Елена Дмитриева эксперт по фэншуй, дипломированный магистр китайской метафизики Из окон должен открываться вид на парк, лес, какой-либо водоем. Не лучший вариант, если вместо этого будут виднеться окна соседей – это может привести к ощущению тесноты и дискомфорта.

Кроме того, неблагоприятно, когда рядом с жильем есть промышленные предприятия, питейные заведения и казино, свалки, больницы, морги, кладбища, заметила эксперт. Идеально, если дом будет находиться в окружении парков и скверов, спортивных центров, бассейнов, детских садов, школ, творческих студий, салонов красоты и SPA, перечислила специалист.

Она добавила, что, если квартира в многоэтажном доме, то нужно учитывать, что для здоровья лучше жить на нижних этажах. Также стоит обратить внимание на состояние подъезда: если в нем темно, грязно, сломаны перегородки и почтовые ящики, это может плохо сказываться на прохождении чистой энергии Ци, заключила эксперт.

Ранее эксперт по фэншуй Валентина Боброва рассказала, что из-за скопления в доме старых и ненужных вещей блокируется поступление благоприятной энергии. Плохая при этом продолжает копиться, что провоцирует болезни, конфликты в семье и застой в делах.

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