Астролог перечислила правила, которые помогут вырастить хороший урожай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самое удачное время для прополки – это новолуние и несколько дней до него. Пересаживать же растения лучше всего ближе к полнолунию, рассказала Москве 24 астролог Юлиана Гридневская.

По ее словам, чтобы добиться хорошего урожая, садоводам-огородникам в целом важно ориентироваться в работе на фазы спутника Земли.

Деревья, кустарники, цветы, а также овощи, образующие плоды над землей, благоприятно сажать в фазу роста. "Соки растений начинают двигаться от корней к стеблям, они быстрее растут и развиваются", – пояснила эксперт.



Юлиана Гридневская астролог На растущую Луну (желательно ближе к полнолунию) хорошо прививать плодовые деревья. Также в это время стоит пересаживать растения, тогда они быстро приживутся и будут прекрасно расти.

А вот в убывающую Луну лучше сажать растения, плодоносящие под землей. В этот период рост растений приостанавливается, а их соки стремятся по направлению к корням. В итоге можно получить сочные и крупные овощи, рассказала Гридневская.

Также она посоветовала в убывающую Луну производить обрезку растений: тогда они легко перенесут процедуру.

Прополку же, по мнению эксперта, лучше всего делать в новолуние и несколько дней до него. Также в это время можно заняться удалением засохших веток.

Ранее астролог Ирина Данилюк посоветовала тем, кто хочет подольше сохранить стрижку и замедлить рост волос, посещать парикмахера на убывающей Луне. Когда же есть желание максимально быстро отрастить волосы, все процедуры стоит делать в фазу роста.