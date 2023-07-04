Эксперт по фэншуй объяснила, как обустройство рабочего места влияет на успех в делах

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Правильное расположение рабочего стола в помещении, а также вещей на его поверхности повышает шансы добиться успеха в делах. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

По ее словам, рабочий стол обязательно должен быть расположен так, чтобы сотрудник сидел спиной к стене, а перед ним было открытое пространство. "Стена дает поддержку, а много места перед столом стимулирует человека развиваться", – отметила эксперт.



Ольга Николаева эксперт по фэншуй, астролог Желательно, чтобы справа от рабочего стола находилась входная дверь. А слева – окно. Возле него хорошо будет поставить растения в горшках, чтобы еще больше усилить финансовые энергии.

Плохо, когда человек сидит спиной к входной двери. Особенно для тех, кто ведет свой бизнес, занимает высокую должность. "Повышаются шансы, что коллеги могут сместить с должности, а конкуренты – подставить", – предупредила Николаева.

Эксперт также отметила, что очень важно то, как мы располагаем вещи на рабочем столе. Например, ноутбук удачнее всего ставить по центру – в зоне карьеры. По левую руку, в зоне знаний, можно хранить книги и полезные журналы. А по правую, в зоне связей, – телефон, а также визитницу.

В целом же необходимо следить за тем, чтобы на столе и вокруг него всегда был порядок. Захламление не дает энергии двигаться и в делах тоже наступает застой, заключила Николаева.

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