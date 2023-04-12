Астролог рассказала, в какой день недели легче всего добиться повышения

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Четверг является самым удачным днем для разговоров с руководством о повышении, рассказала Москве 24 астролог Ирина Шалева.

По ее словам, каждым днем недели управляет определенная планета. Используя ее влияние, можно войти в гармонию с космическими ритмами и увеличить вероятность успеха тех или иных событий.⁣



Ирина Шалева астролог Четвергу покровительствует Юпитер – планета удачи и социальной реализации. В этот день хорошо устраиваться на новую работу, заключать важные сделки, проводить совещания и разговаривать с руководством о повышении.

Астролог отметила, что Юпитер благоволит решительным и целеустремленным. “Поэтому, чтобы переговоры с руководством прошли успешно, вести себя надо уверенно. Делайте акцент на своем профессионализме и компетенциях”, посоветовала она.

Так как Юпитер покровительствует также крупным делам и проектам, четверг подойдет для любых самых смелых начинаний и для решения глобальных вопросов, обратила внимание эксперт.





Ирина Шалева астролог Кроме этого, день благоприятен для выступлений на публике, важных презентаций, рекламных мероприятий, получения новых знаний, выбора обучающих программ, планирования и начала путешествий, юридических процедур и обращения в госорганы.

Также Юпитер связан с религией, поэтому в четверг приветствуются духовные практики, посещение храма и мест силы, чтение священных текстов, отметила астролог.

В целом же в четверг не стоит лениться и бездельничать, так как энергия дня очень активная. Чтобы заручиться поддержкой космоса, Шалева посоветовала в этот день сделать что-то для приближения к заветной цели или заняться тем, в чем хотелось бы достичь успеха.⁣

А еще в четверг не стоит ссориться, спорить, выяснять отношения, сплетничать и критиковать других, так как Юпитер все усиливает и расширяет. “Постарайтесь концентрироваться на хорошем, будьте добры, щедры. И тогда все, что вы излучаете, вернется вам в многократном размере”, – заключила астролог.

Ранее астролог Катерина Дятлова рассказала, что в пятницу с наибольшим успехом удается выстраивать романтические отношения, заводить новые знакомства и мириться с кем-то. Все потому что днем управляет Венера – планета любви и наслаждения.

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