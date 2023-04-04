Астролог назвала знаки зодиака, которые смогут наладить личную жизнь в апреле

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У Львов и Весов в апреле 2023 года появится возможность улучшить свою личную жизнь, рассказала Москве 24 астролог Евгения Шустина.

В целом апрель будет прекрасным месяцем, у многих сбудутся мечты, подчеркнула она. "Наконец-то начнут появляться плоды тех усилий, которые вы прикладывали в конце прошлого – начале этого года", – отметила эксперт.

Однако именно личная жизнь, по словам астролога, у многих отойдет на второе и даже третье место, поскольку на первый план выйдет сфера работы, карьеры и личных достижений. И только Львы и Весы будут заняты в первую очередь романтическими отношениями.

Львы сейчас особенно нуждаются в любви, нежности и заботе, и у них постоянно будут появляться возможности с кем-то пофлиртовать. "Если вы не состоите в отношениях, отвечайте на внимание со стороны противоположного пола – сейчас вам это пойдет только на пользу. Если партнер уже есть, устраивайте романтические свидания просто так, без повода", – посоветовала астролог.



Евгения Шустина астролог У Весов на личном фронте начинается период отстаивания своих позиций. Они часто уступают партнерам, но сейчас захочется, чтобы их интересы тоже учитывали.

Незамужние и неженатые Весы начнут мечтать о свадьбе и будут прикладывать все усилия, чтобы мечта осуществилась. В свою очередь, замужние и женатые примутся пересматривать отношения в браке: им захочется больше внимания, пояснила Шустина.

Астролог также отметила, что с 22 апреля начнется период ретроградного Меркурия, и с высокой долей вероятности в жизнь всех знаков зодиака придут прошлые отношения.

"Это будут партнеры, отношения с которыми не закончены по каким-то причинам: не высказали обиды, не сказали важных слов друг другу, вспылили не по делу и так далее", – уточнила она. Ретро-Меркурий позволит исправить все ошибки до 15 мая. Но важных решений в этот период принимать не стоит, заключила эксперт.

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