Дизайнер рассказала о сильно удешевляющих интерьер квартиры ошибках

Фото: depositphotos/Patryk Kosmider

Безвкусные принты и большие фотообои с изображением природы или достопримечательностей сильно удешевляют интерьер любого жилья, заявила руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава. Она рассказала о самых распространенных ошибках в подборе стиля квартиры.

Вместо дешево выглядящих фотообоев эксперт порекомендовала выбрать работу малоизвестного художника или заказать специальный постер у графического дизайнера. Обычно они могут стилизовать жилье, ориентируясь на вкус хозяина квартиры.

Помимо этого, Антелава считает, что следует тщательно подбирать цвета для оформления дома. По ее мнению, самыми приятными и стильными станут сложные, природные и натуральные цвета. Благодаря им обстановка в квартире станет уютнее. Эксперт отметила, что даже оттенки штор и ковров следует выбирать вдумчиво. Также она подчеркнула, что хозяевам дома нужно грамотно подобрать освещение.

"При разном освещении цвета и предметы смотрятся абсолютно по-разному, поэтому неправильно подобранный свет может все испортить. Продумайте сценарии освещения – основное, функциональное и декоративное. Не ограничивайтесь одной люстрой со свисающими элементами посередине низкого потолка. Добавьте боковой свет или создайте целые комбинации: бра, торшер, точечные и акцентные лампы", – отметила Антелава в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт посоветовала избавиться от визуального шума в доме, то есть упорядочить все статуэтки, провода, магниты и прочее. Она порекомендовала найти этим вещам специальные места для хранения.

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