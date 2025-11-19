Психиатр Жесткова назвала тренд на хоббиклининг попыткой снять ежедневный стресс

Пользователи Сети подхватили новый тренд – хоббиклининг: его последователи только делают вид, что наводят чистоту в доме. Может ли такое увлечение говорить о проблемах с психикой, разбиралась Москва 24.

Как бы убрался

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/mem_off_

В соцсетях завирусился новый тренд – хоббиклининг: пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео. Авторы роликов делают вид, что моют полы, протирают пыль, держа в руках несуществующую тряпку, а затем увлеченно протирают зеркала, даже не касаясь их.

Судя по комментариям в Сети, многие восприняли тренд с юмором. Обсуждая его, одни предложили свои интерпретации: "Я за хоббисон", "Как насчет хоббиработы? Ты просто притворяешься, что работаешь и получаешь за это деньги". Другие начали узнавать в таком увлечении своих знакомых.

"О, теперь понимаю, что у моей бывшей годами было только такое хобби", – написали в комментариях.

Некоторые в шутку даже увидели в этом занятии сплошные плюсы, например, такая уборка позволяет сэкономить на электричестве, а также не тратить воду и не использовать бытовую химию.

Это не первый "имитационный" тренд: одним из самых известных является хоббихорсинг, приверженцы которого имитируют верховую езду при помощи игрушечной лошади на палке. Еще одно увлечение завирусилось в октябре и получило название хоббидогинг: люди выгуливают на поводках воображаемых собак, "учат" их преодолевать препятствия.

Говоря о последнем, врач-психиатр Надежда Соловьева отметила, что такой тренд похож на безобидную форму досуга и способ социализации, поскольку многие заводят питомцев именно для общения с другими владельцами. К тому же благодаря следованию этому увлечению отпадает обязанность ухаживать за животным и быть рядом с ним во время командировок.

Однако эксперт предупредила, что занятие хоббидогингом может быть и симптомом психического расстройства: существует риск, что некоторые начнут воспринимать воображаемого питомца как реального.

Метод релаксации или проблемы с психикой?

Увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью, неким "застреванием" в инфантильности, отметила в разговоре с Москвой 24 врач-психиатр Мария Касперович.

По ее словам, подобное поведение, как и хоббихорсинг, адекватно для детского периода. Однако взрослые, у которых созревание прошло соответственно возрасту, так делать не будут, считает врач.

"К тому же в норме у взрослых много других забот: они воспитывают детей, думают о себе, доме, работают – им некогда заниматься вымышленной уборкой. Так что я бы сказала, что такое происходит еще из-за "ничегонеделания", – считает врач.





Мария Касперович врач-психиатр Вообще подхватывать такие тренды свойственно людям с пограничными расстройствами личности, при которых психика довольно неустойчива, из-за чего очень легко оказаться под влиянием всего, что модно. Такие же люди, например, быстро попадают в секты.

Правда, вполне возможно, что некоторые снимают подобные ролики, чтобы на хайпе привлечь к себе внимание и заработать денег на просмотрах, добавила эксперт. Однако в таком случае существует опасность полностью уйти в интернет, особенно если имеются проблемы с социализацией, ведь, снимая странные ролики, пользователь оказывается в центре какого-то особенного своего мира, предупредила эксперт.

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова не увидела в тренде ничего опасного. По ее мнению, некоторые современные веяния, вызывающие у многих улыбку, по большому счету являются попытками молодежи снять ежедневный стресс, напряжение и наладить внутреннее состояние.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Имитация деятельности, при которой не приходится затрачивать чрезмерных усилий, является релаксирующей, отвлекающей.

Хотя некоторые пользователи Сети и восприняли хоббиклининг как бунт молодого поколения против "бытового рабства", эксперт опровергла это мнение, поскольку многие сегодня могут позволить себе услуги клининга. По словам Жестковой, тренд больше похож на попытку высмеять стремление навести порядок везде и всюду.