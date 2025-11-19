Врач Касперович: хоббиклининг свойственен людям с пограничными расстройствами личности

Фото: 123RF.com/serezniy

Увлечение хоббиклинингом может свидетельствовать о психической незрелости, застревании в инфантильности и наличии пограничных расстройств личности, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-психиатр Мария Касперович.

Эксперт прокомментировала недавно появившийся в Сети тренд на имитацию уборки – хоббиклининг. Люди публикуют видео, где притворяются, что делают уборку. Авторы подобных кадров с иронией заявляют, что такое мытье полов не доставляет стресса.

"Маленькие дети тоже скачут на палках, делают вид, что сражаются друг с другом, и это нормально для такого периода. Но взрослые люди, у которых созревание прошло соответственно своему возрасту, так делать не будут", – отметила специалист.

По словам Касперович, поведение может быть связано с ничегонеделанием – у взрослых людей обычно много других забот, включая работу, воспитание детей и бытовые вопросы. Кроме того, следование подобным трендам свойственно людям с пограничными расстройствами личности, чья психика отличается неустойчивостью, из-за чего легко оказаться под влиянием "всего, что модно".

"Такие же люди, например, быстро попадают в секты", – добавила врач.

Она также не исключила, что часть пользователей снимает подобные ролики ради хайпа и заработка на просмотрах. Однако в этом случае существует опасность полного ухода в виртуальный мир, особенно при наличии проблем с социализацией в реальной жизни.

"Пользователь снимает странные ролики, ему что-то пишут, он отвечает, кого-то блокирует и вроде как чувствует себя в центре какого-то особого мира", – поделилась врач.

Ранее в соцсетях был популярен хоббидогинг – тренд, заменяющий "лошадь" в хоббихорсинге на "собаку". Такие люди гуляли в парках с пустыми поводками и пытались обходить снаряды на аджилити. Врач-психиатр Надежда Соловьева заявляла, что подобное увлечение может указывать на проблемы с социализацией или психические нарушения. А в некоторых случаях хоббидогинг можно расценить как возможное проявление истерического психоза.