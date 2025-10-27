Психиатр Соловьева: хоббидогинг может указывать на проблемы с социализацией

Фото: Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ)/hobby_dogging_helibronn

Хоббидогинг может указывать на проблемы с социализацией или психические нарушения, если человек начинает воспринимать воображаемую собаку как реальность. Об этом Москве 24 рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.

По ее словам, нормальность увлечения выгулом с несуществующими животными зависит от целей участников.

Новый тренд, похожий на популярный ранее хоббихорсинг, заменяет "лошадь" на "собаку". Занимающиеся хоббидогингом люди гуляют в парках с пустыми поводками, а также пытаются обходить реальные снаряды для аджилити.

Как считает Соловьева, явление можно считать безобидной формой досуга, если это просто модное развлечение и способ социализации.

"Многие люди заводят собак именно для коммуникации, а в данном случае сохраняются все плюсы общения без связанных с питомцем трудностей – необходимости ухода, невозможности быть рядом с животным во время командировок и чувства вины перед питомцем", – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что важно различать временное увлечение и патологическое состояние. В некоторых случаях хоббидогинг можно расценить как возможное проявление истерического психоза.

"Если говорить о том, что с помощью хоббидогинга люди пытаются компенсировать отсутствие собаки, то это маловероятно, так как раньше они не пытались возместить отсутствие животного таким образом. Современный хоббидогинг следует рассматривать либо как социальный тренд, либо как симптом расстройства", – заключила Соловьева.

Ранее министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев исключил признание хоббихорсинга видом спорта в стране. При этом он не стал отвергать рассмотрение в таком качестве других новых направлений.

Между тем в России предлагали запретить субкультуру квадроберов. По словам сенатора Наталии Косихиной, подобного рода явления могут не только травмировать психику, но и привести к очень трагическим последствиям. Важно, чтобы это направление не носило деструктивный и провокационный характер для граждан.