Кинолог Уражевский объяснил тренд на хоббидогинг

В Сети завирусился новый тренд – хоббидогинг. Он заключается в том, что "владельцы" дрессируют, воспитывают и выгуливают на настоящих поводках воображаемых собак. Почему появилась эта тенденция и может ли она сигнализировать о проблемах со здоровьем, разбиралась Москва 24.

Новое увлечение

Фото: телеграм-канал SHOT

В соцсетях набирает популярность новый тренд под названием "хоббидогинг". Эта активность развивает идею хоббихорсинга, где участники преодолевают полосы препятствий с игрушечными лошадками на палках.

В новой версии владельцы выгуливают на поводках, почесывают за ушком и дрессируют воображаемых собак. Причем иногда процесс даже сопровождается инструктажем профессионального кинолога.

Российские пользователи отреагировали на новый тренд неоднозначно: кто-то шутит, а кто-то заявляет, что это не что иное, как теоретическое обучение хозяев настоящих собак.

"О, так это суперудобно: ни корм покупать не надо, ни убирать за ним. Все, решил, теперь и у меня будет такая собака!", "Это же обычная подготовка к тренировке собак для выступления на специальных призовых выставках. Хозяева проходят дистанцию и смотр вместе с питомцами", "Скоро по дорогам будем бегать с воображаемым рулем", "Наверное, они просто проходят теорию, а позже будет практика", – делились мнением комментаторы.

При этом на одной из популярных площадок уже появилось объявление по продаже поводка за 4,5 тысячи рублей специально для хоббидогинга. Автор публикации указал, что средство для выгула достаточно крепкое: хорошо держит нагрузку, устойчиво к влаге и износу.

Это не первое увлечение с необычными "питомцами", завирусившееся в Сети. Например, ранее появлялась информация о петрокерстве: дети 6–12 лет массово скупали на маркетплейсах камни. Ассортимент был довольно разнообразен: от простых камней с глазками до "породистых" экземпляров с аксессуарами. Продавцы подчеркивали их неприхотливость: камни не требуют ухода, но дарят "спокойствие". Стоимость достигала 1 000 рублей, при этом возврату "питомцы" не подлежали.

Осознанный шаг и метод коммуникации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По мнению ветеринара, президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, в хоббидогинге нет ничего странного, потому что это обычный способ подготовки будущего владельца к приобретению собаки.

"Перед тем как завести животное, требуется такая же осознанная подготовка, как и перед планированием ребенка. Это помогает избегать импульсивных решений, вызванных лишь внешней привлекательностью питомца", – объяснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Владимир Уражевский ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Важно отметить, что многие недооценивают связанные с содержанием собаки сложности: невозможность оставлять ее одну на весь день, финансовые затраты на содержание крупных пород, а главное – необходимость систематического воспитания. Это предполагает регулярные занятия с кинологом, посещение дрессировочных площадок, а для рабочих пород – прохождение специальных курсов.

В свою очередь, врач-психиатр Надежда Соловьева отметила, что если хоббидогинг – это всего лишь модное развлечение и способ социализации, то явление можно считать безобидной формой досуга.

"Многие заводят собак именно для коммуникации, а в данном случае сохраняются все плюсы общения без связанных с питомцем трудностей – необходимости ухода, невозможности быть рядом с животным во время командировок", – сказала эксперт.





Надежда Соловьева врач-психиатр Однако важно различать временное увлечение и патологическое состояние. Если человек начинает воспринимать воображаемую собаку как реальность, это может указывать на проблемы с социализацией или психические нарушения. Это можно расценить как проявление истерического психоза, который связан с проблемами с социализацией.

Если говорить о том, что с помощью хоббидогинга идет попытка компенсировать отсутствие собаки, то это маловероятно: раньше люди не пытались возместить отсутствие животного таким образом, уверена Соловьева. Поэтому тренд следует рассматривать либо как новое развлечение, либо как симптом расстройства, заключила психиатр.