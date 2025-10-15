Форма поиска по сайту

15 октября, 19:36

Общество
Юрист Хмелевской объяснил, за что могут наказать владельца собаки во время выгула

Даже смывать водой? Обязаны ли хозяева убирать за своими питомцами на улице

Москвичку оштрафовали за то, что ее собака помочилась на траву, сообщили СМИ. Насколько это законно и за что еще могут наказать владельцев животных, разбиралась Москва 24.

Основание для штрафа?

Фото: телеграм-канал Mash

Жительнице Москвы выписали штраф за то, что ее собака справила нужду возле куста. По данным телеграм-канала Mash, наказание составило 1 500 рублей.

По данным СМИ, основанием для наказания стали кадры с камеры наблюдения. На записи видно, как пес по кличке Зефир сходил в туалет у куста, после чего хозяйка убирала за ним только твердые отходы. Моча же осталась на траве.

В итоге на собаку и ее хозяйку пожаловалась соседка. По словам оштрафованной, женщина кричит на животных и пытается их отравить, разбрасывая на улице яд. Также она направила жалобу в ветеринарный надзор, обвинив хозяйку пса в нарушении правил выгула и отказе регистрировать питомца в квартире.

Сама владелица животного не согласна с таким решением и собирается оспаривать штраф. Якобы он правомерен, так как владельцы должны иметь при себе воду для уборки таких отходов, утверждает СМИ.

Однако юрист Денис Хмелевской в беседе с Москвой 24 опроверг наличие подобных требований.

Важно отметить, что владелец животного не обязан ходить с бутылкой воды в целях уборки за животным – это требование не прописано в законе.
Денис Хмелевской
юрист

В то же время эксперт подчеркнул, что сам по себе штраф был выписан хозяйке собаки правомерно.

"Статья о требовании к содержанию домашних животных (№ 13 Федерального закона № 498) обязывает владельцев обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности питомцев в местах общего пользования. За несоблюдение этих требований предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей (8.52 КоАП РФ)", – указал юрист.

А это законно?

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

В целом граждане могут жаловаться на подобные случаи. Например, если владельцы большого количества собак систематически загрязняют окружающую среду, отметил Денис Хмелевской.

При этом хозяину животного может грозить наказание и за другие нарушения, предупредил он.

Владелец собаки обязан обеспечивать безопасность окружающих при выгуле, исключать неконтролируемое передвижение животного, убирать за ним, выгуливать только в специальных озелененных местах. Также запрещено появление собак без поводка и намордника в магазинах, образовательных учреждениях, на детских площадках, рынках и пляжах. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы, за нарушение которого грозят штрафы в зависимости от проступка.
Денис Хмелевской
юрист

При этом в случае оштрафованной владелицы собаки можно пожаловаться и на соседку, которая заявила о нарушении. Для этого нужно доказать, что она действительно проявляет агрессию и разбрасывает яд, добавил юрист.

"Такие действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). Для возбуждения дела необходимо зафиксировать нарушения на видео, изъять отраву в присутствии понятых и провести экспертизу", – объяснил Хмелевской.

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 80 до 300 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств либо исправительные или принудительные работы. Также есть вариант с лишением свободы на срок от трех до пяти лет, заключил эксперт.

Старкина Маргарита

