Юрист Хмелевской объяснил, за что могут наказать владельца собаки во время выгула

Москвичку оштрафовали за то, что ее собака помочилась на траву, сообщили СМИ. Насколько это законно и за что еще могут наказать владельцев животных, разбиралась Москва 24.

Основание для штрафа?

Фото: телеграм-канал Mash

Жительнице Москвы выписали штраф за то, что ее собака справила нужду возле куста. По данным телеграм-канала Mash, наказание составило 1 500 рублей.

По данным СМИ, основанием для наказания стали кадры с камеры наблюдения. На записи видно, как пес по кличке Зефир сходил в туалет у куста, после чего хозяйка убирала за ним только твердые отходы. Моча же осталась на траве.

В итоге на собаку и ее хозяйку пожаловалась соседка. По словам оштрафованной, женщина кричит на животных и пытается их отравить, разбрасывая на улице яд. Также она направила жалобу в ветеринарный надзор, обвинив хозяйку пса в нарушении правил выгула и отказе регистрировать питомца в квартире.

Сама владелица животного не согласна с таким решением и собирается оспаривать штраф. Якобы он правомерен, так как владельцы должны иметь при себе воду для уборки таких отходов, утверждает СМИ.

Однако юрист Денис Хмелевской в беседе с Москвой 24 опроверг наличие подобных требований.





Денис Хмелевской юрист Важно отметить, что владелец животного не обязан ходить с бутылкой воды в целях уборки за животным – это требование не прописано в законе.

В то же время эксперт подчеркнул, что сам по себе штраф был выписан хозяйке собаки правомерно.

"Статья о требовании к содержанию домашних животных (№ 13 Федерального закона № 498) обязывает владельцев обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности питомцев в местах общего пользования. За несоблюдение этих требований предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1,5 до 3 тысяч рублей (8.52 КоАП РФ)", – указал юрист.

А это законно?

В целом граждане могут жаловаться на подобные случаи. Например, если владельцы большого количества собак систематически загрязняют окружающую среду, отметил Денис Хмелевской.

При этом хозяину животного может грозить наказание и за другие нарушения, предупредил он.





Денис Хмелевской юрист Владелец собаки обязан обеспечивать безопасность окружающих при выгуле, исключать неконтролируемое передвижение животного, убирать за ним, выгуливать только в специальных озелененных местах. Также запрещено появление собак без поводка и намордника в магазинах, образовательных учреждениях, на детских площадках, рынках и пляжах. Это прописано в Кодексе об административных правонарушениях города Москвы, за нарушение которого грозят штрафы в зависимости от проступка.

При этом в случае оштрафованной владелицы собаки можно пожаловаться и на соседку, которая заявила о нарушении. Для этого нужно доказать, что она действительно проявляет агрессию и разбрасывает яд, добавил юрист.

"Такие действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). Для возбуждения дела необходимо зафиксировать нарушения на видео, изъять отраву в присутствии понятых и провести экспертизу", – объяснил Хмелевской.

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 80 до 300 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств либо исправительные или принудительные работы. Также есть вариант с лишением свободы на срок от трех до пяти лет, заключил эксперт.

