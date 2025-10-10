Зоопсихолог Волков раскритиковал идею ограничения числа домашних животных в квартирах

В России могут ввести ограничения на количество домашних животных в квартирах. Для чего нужна такая мера и какого эффекта от нее ожидать, расскажет Москва 24.

"Антисанитарные условия"

Ограничить количество собак и кошек в квартирах предложил член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. Законопроект появился в системе обеспечения законодательной деятельности.

По мнению автора инициативы, на каждые 18 квадратных метров квартиры должно приходиться не более одной взрослой собаки и одной взрослой кошки. Исключение планируется сделать для собак-поводырей и новорожденного потомства, пока животным не исполнится полгода.

Марченко отметил в пояснительной записке, что действующие нормы допускают проживание в квартирах неограниченное число питомцев.





из текста пояснительной записки На практике подобная ситуация приводит к многочисленным случаям, когда в обычных квартирах содержится 15–20 и более кошек или собак, что влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий.

Марченко отметил, что в настоящее время подобные ограничения существуют только на уровне некоторых регионов.

"Вместе с тем в большинстве субъектов Российской Федерации подобное регулирование отсутствует. Таким образом, граждане лишаются правовой защиты от соседей, содержащих избыточное количество животных, что создает правовую неопределенность", – пояснил депутат.

По его мнению, реализация законопроекта создаст единые справедливые стандарты содержания домашних животных в стране, поможет сократить количество конфликтов между соседями и обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при содержании питомцев.

Ранее в Госдуме предлагали запретить содержание собак потенциально опасных пород в многоквартирных домах. С соответствующей инициативой выступал депутат Игорь Антропенко.

Парламентарий обратил внимание на растущее недовольство граждан, связанное с регулярными случаями нападений животных в городской среде.

"Собаки едут в лифте с другими людьми, проходят через дворы, где играют дети. Нередко специальных площадок вовсе нет, прогулки происходят в парковых зонах", – пояснил Антропенко.

Депутат провел параллель с требованиями к владельцам частных домов, которые обязаны размещать таблички о наличии на территории опасной собаки. Для многоквартирных же домов подобные нормы отсутствуют, что создает потенциальную угрозу для жителей.

"Даже если животное ранее не демонстрировало агрессию, невозможно предсказать его поведение в будущем", – подчеркнул парламентарий.

"Одинаковые нормативы для всех"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Подобные предложения могут напугать владельцев животных, что приведет к негативным последствиям. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Например, пожилая женщина, живущая с тремя кошками в однокомнатной квартире, может побояться штрафов и выкинет питомцев. Эта инициатива вредная и нереализуемая", – сказал он.





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Кроме того, такая мера фактически вводит имущественный ценз: если ты бедный, тебе рано заводить животное. Животное – это такое же имущество, и его содержание не должно определяться квадратными метрами. Проблема всегда в хозяевах, а не в метраже.

В подтверждение своих слов о безответственных владельцах питомцев Бурматов напомнил об инциденте, произошедшем в Сочи в феврале 2025 года. Тогда две хаски сбежали с территории частного дома и напали на мальчика. Ребенку потребовались многочисленные операции, выписали его лишь в августе. По данным СМИ, животных перед нападением хозяин не кормил 12 дней.

В то же время депутат призвал к регулированию коммерческого разведения животных, отметив, что иногда в небольших квартирах содержатся несколько десятков питомцев.

"Вот это настоящая проблема, поскольку делают бизнес, продают больных животных и нарушают закон. Все вопросы содержания зверей – это полномочия регионов. Если где-то есть проблема, может приехать Роспотребнадзор, замерить уровень аммиака и шума, и, если есть превышение, животных имеют право конфисковать, отправив в приют, а хозяина – оштрафовать. Такие возможности уже есть", – подчеркнул Бурматов.

При этом зоопсихолог Мирослав Волков отметил в беседе с Москвой 24, что регулирование численности животных не учитывает множество аспектов.

"Например, в небольшой однокомнатной квартире можно спокойно содержать и двух, и трех кошек, особенно если использовать вертикальное пространство – полочки и специальную мебель. Я знаю успешные примеры содержания животных в малогабаритных квартирах. Но важно и то, сколько людей живет там, что никак не регламентируется", – сказал Волков.





Мирослав Волков зоопсихолог Чипизация, прививки, регистрация животных – с такими предложениями я согласен. Но конкретно эта инициатива не учитывает, что животные бывают разные: есть маленькие той-терьеры, а есть кавказские овчарки; есть крупные мейн-куны, а есть миниатюрные ориенталы. Как можно применять одинаковые нормативы ко всем? Важно учитывать темперамент животного и обстановку в квартире, ведь зачастую пространство адаптировано под питомца.

По словам Волкова, у животного должен быть свой уголок с лежанкой, где можно отдыхать. Они в целом спят примерно по 15 часов в сутки, поэтому необходимо обеспечить специальное место для этого. Также для поддержания активности кошек в квартире должны быть вертикальные структуры, а для собакам нужны занятия на улице.

Если комфортные условия для питомцев есть и они не мешают никому из соседей, беспокоить хозяев не стоит, заключил зоопсихолог.

