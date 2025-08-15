Столичные врачи восстановили нос ребенка, пострадавшего от укусов хаски

Фото: телеграм-канал "Российская детская клиническая больница"

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ провели последнюю операцию, направленную на восстановление носа мальчика из Сочи, на которого ранее напали соседские хаски. Об этом говорится в телеграм-канале медучреждения.

"Мы завершили комплексную реконструкцию наружного носа ребенка. Этот этап хирургического лечения состоял из нескольких вмешательств. В результате отмечаем полноценное приживление кожного лоскута, который был ранее сформирован на лбу пациента", – рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии Антон Нарбутов.

В настоящее время мальчик находится вместе с родителями в больнице и чувствует себя хорошо, уточнил врач. По его словам, в дальнейшем ребенку потребуется хирургическое лечение по реконструкции губы и эстетические вмешательства.

В РДКБ подчеркнули, что всю медицинскую помощь, включая высокотехнологичное и хирургическое лечение, мальчик получает в полном объеме в рамках программы ОМС.

Хаски напали на 9-летнего мальчика в Сочи в конце февраля. Тогда он шел из школы домой. Спасли ребенка прохожие. Отец пострадавшего рассказывал, что собаки съели у его сына часть лица от глаз до нижней губы.

Первую операцию ребенку сделали в краснодарской больнице. После он был переведен в РДКБ Минздрава России, где врачам удалось пришить верхнюю губу и щеки.

Хозяина хаски, которые напали на ребенка, задержали. Ему предъявили обвинение в причинении тяжкого время здоровью малолетнего по неосторожности. Свою вину он признал.

Мужчина получил 1,5 года ограничения свободы. Ему нельзя выходить из дома вечером и ночью, выезжать из Сочи, принимать участие в массовых мероприятиях. Кроме того, суд признал мужчину гражданским ответчиком по иску семьи ребенка о компенсации материального ущерба в размере 23 миллионов рублей.