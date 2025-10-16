Зоопсихолог Волков усомнился в умении собак выявлять бешенство

Жительница Великобритании осталась жива благодаря своим собакам, которые распознали у нее бешенство. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Способны ли животные чувствовать проблемы хозяина со здоровьем на самом деле, разбиралась Москва 24.
"Пытались что-то сказать"
Собаки распознали заражение бешенством у жительницы Великобритании, благодаря чему женщина осталась жива. Хлоя рассказала порталу SWNS, что бродячая кошка укусила ее в пятку во время отдыха с дочерью в Турции. Питомец подкрался к ним во время ужина в ресторане незадолго до возвращения домой.
По словам Хлои, она хотела пойти к врачу после возвращения в Великобританию. Приехав домой ранним утром, ее собаки – метисы стаффордширского терьера и боксера Зевс и Бронсон – начали постоянно обнюхивать место укуса и будто "пытались что-то сказать".
Забеспокоившись, она отправилась в больницу, где по результатам анализов выявили бешенство. По ее словам, к этому времени прошло уже 26 часов с момента происшествия.
"Поскольку меня укусили в ногу, она далеко от мозга, и, я думаю, именно это меня спасло. Если бы это была рука, наверное, меня бы здесь не было. <…> Если бы не мои собаки, я бы не выжила – они на 100% спасли мне жизнь", – подчеркнула женщина.
"Практически неосуществимо"
Если домашнее животное ведет себя необычно по отношению к хозяину, обязательно нужно обратить на это внимание. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
"Собаки действительно могут распознавать заболевания, хотя и не со стопроцентной точностью. Известны случаи, когда собака постоянно проявляла внимание к родинке на теле хозяина, где впоследствии обнаруживалась злокачественная опухоль. Или тыкалась носом в определенную точку на груди, где позже диагностировали рак молочной железы. Это позволило вовремя прооперировать заболевание", – сказала эксперт.
По ее словам, это связано с тем, что опухоль меняет запах тела, а обоняние собак в тысячи раз чувствительнее человеческого. Это позволяет животным улавливать эти изменения, объяснила она.
В отличие от собак, достоверных исследований насчет подобных способностей у кошек Чернышовой не попадалось. При этом считается, что и они способны облегчать состояние хозяев.
"В любом случае, если питомец неожиданно начинает проявлять повышенное внимание к какой-либо части тела, не стоит это игнорировать. Лучше обратиться к врачу, чтобы либо убедиться в отсутствии проблем, либо вовремя принять меры для скорейшего выздоровления", – отметила эксперт.
Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский сослался на ряд зарубежных исследований, согласно которым собаки могут распознавать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы.
"Это становится возможным благодаря наличию у собак, особенно охотничьих пород, большого количества обонятельных рецепторов. Они позволяют улавливать специфические запахи, например ацетона, который указывает на ряд заболеваний", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.
Однако, чтобы повысить эффективность подобного скрининга, собаки должны пройти специальный курс обучения, аналогичный подготовке служебных животных для поиска взрывчатых веществ.
"В домашних условиях без дрессировки собака может проявлять беспокойство и активно обнюхивать измененные участки тела, как в случае с укушенной ногой. Но для массового скрининга заболеваний требуется профессиональная подготовка", – сказал Уражевский.
Однако историю жительницы Великобритании зоопсихолог Мирослав Волков воспринял с долей скепсиса.
"Это больше похоже на сказку, ведь как животное может определить именно это заболевание, а не другое? К тому же, когда появляются симптомы бешенства, шансы на выживание практически равны нулю, поскольку критическое окно для медицинской помощи составляет всего несколько часов после укуса", – сказал специалист Москве 24.
По его мнению, использование собак для диагностики рака, эпилепсии и диабета выглядит более логичным, поскольку при этих заболеваниях действительно меняется запах тела человека.
Кроме того, механизм выделения и воспроизведения запахов при конкретных заболеваниях, таких как рак поджелудочной железы, научно не обоснован. Поэтому такие методы остаются на уровне экспериментальных исследований, заключил Волков.