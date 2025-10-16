Зоопсихолог Волков усомнился в умении собак выявлять бешенство

Жительница Великобритании осталась жива благодаря своим собакам, которые распознали у нее бешенство. Об этом сообщили зарубежные СМИ. Способны ли животные чувствовать проблемы хозяина со здоровьем на самом деле, разбиралась Москва 24.

"Пытались что-то сказать"

Собаки распознали заражение бешенством у жительницы Великобритании, благодаря чему женщина осталась жива. Хлоя рассказала порталу SWNS, что бродячая кошка укусила ее в пятку во время отдыха с дочерью в Турции. Питомец подкрался к ним во время ужина в ресторане незадолго до возвращения домой.





Хлоя пострадавшая от укуса бродячей кошки Я кричала от боли, все было в крови, но ни один сотрудник не пришел посмотреть, как я себя чувствую. Кто-то мог бы посоветовать мне обратиться в больницу, поскольку там, очевидно, распространена проблема бешенства, но никто не сказал ни слова.

По словам Хлои, она хотела пойти к врачу после возвращения в Великобританию. Приехав домой ранним утром, ее собаки – метисы стаффордширского терьера и боксера Зевс и Бронсон – начали постоянно обнюхивать место укуса и будто "пытались что-то сказать".

Забеспокоившись, она отправилась в больницу, где по результатам анализов выявили бешенство. По ее словам, к этому времени прошло уже 26 часов с момента происшествия.

"Поскольку меня укусили в ногу, она далеко от мозга, и, я думаю, именно это меня спасло. Если бы это была рука, наверное, меня бы здесь не было. <…> Если бы не мои собаки, я бы не выжила – они на 100% спасли мне жизнь", – подчеркнула женщина.



По данным Всемирной организации здравоохранения, если вирус при бешенстве поражает центральную нервную систему, летальный исход происходит в 100% случаев. Чтобы этого избежать, врачи тщательно промывают рану, проводят курс вакцинации и назначают антибиотики, если на то есть необходимость. Поэтому, если животное укусило или поцарапало человека, пострадавшему немедленно нужно обратиться за медицинской помощью.



"Практически неосуществимо"

Если домашнее животное ведет себя необычно по отношению к хозяину, обязательно нужно обратить на это внимание. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Собаки действительно могут распознавать заболевания, хотя и не со стопроцентной точностью. Известны случаи, когда собака постоянно проявляла внимание к родинке на теле хозяина, где впоследствии обнаруживалась злокачественная опухоль. Или тыкалась носом в определенную точку на груди, где позже диагностировали рак молочной железы. Это позволило вовремя прооперировать заболевание", – сказала эксперт.

По ее словам, это связано с тем, что опухоль меняет запах тела, а обоняние собак в тысячи раз чувствительнее человеческого. Это позволяет животным улавливать эти изменения, объяснила она.





Надежда Чернышова врач-терапевт Кстати, некоторые люди тоже обладают подобной чувствительностью. Известны случаи, когда специалисты, работающие в области медицины, распознавали болезни по специфическому запаху тела пациентов, что впоследствии всегда подтверждалось анализами.

В отличие от собак, достоверных исследований насчет подобных способностей у кошек Чернышовой не попадалось. При этом считается, что и они способны облегчать состояние хозяев.

"В любом случае, если питомец неожиданно начинает проявлять повышенное внимание к какой-либо части тела, не стоит это игнорировать. Лучше обратиться к врачу, чтобы либо убедиться в отсутствии проблем, либо вовремя принять меры для скорейшего выздоровления", – отметила эксперт.

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский сослался на ряд зарубежных исследований, согласно которым собаки могут распознавать патологии с точностью до 98%, включая нарушения работы щитовидной железы.

"Это становится возможным благодаря наличию у собак, особенно охотничьих пород, большого количества обонятельных рецепторов. Они позволяют улавливать специфические запахи, например ацетона, который указывает на ряд заболеваний", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.

Однако, чтобы повысить эффективность подобного скрининга, собаки должны пройти специальный курс обучения, аналогичный подготовке служебных животных для поиска взрывчатых веществ.

"В домашних условиях без дрессировки собака может проявлять беспокойство и активно обнюхивать измененные участки тела, как в случае с укушенной ногой. Но для массового скрининга заболеваний требуется профессиональная подготовка", – сказал Уражевский.





Владимир Уражевский ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Кошки же тоже могут реагировать на изменения состояния здоровья человека, но их поведение больше связано с тактильным контактом и реакцией на эмоциональное состояние. Например, укладываясь на голову при головной боли или пытаясь успокоить хозяина.

Однако историю жительницы Великобритании зоопсихолог Мирослав Волков воспринял с долей скепсиса.

"Это больше похоже на сказку, ведь как животное может определить именно это заболевание, а не другое? К тому же, когда появляются симптомы бешенства, шансы на выживание практически равны нулю, поскольку критическое окно для медицинской помощи составляет всего несколько часов после укуса", – сказал специалист Москве 24.

По его мнению, использование собак для диагностики рака, эпилепсии и диабета выглядит более логичным, поскольку при этих заболеваниях действительно меняется запах тела человека.





Мирослав Волков зоопсихолог Однако целенаправленное обучение собак для диагностики заболеваний вызывает сомнения – для этого животное должно знать, как человек пахнет до болезни и после, что практически неосуществимо в реальных условиях.

Кроме того, механизм выделения и воспроизведения запахов при конкретных заболеваниях, таких как рак поджелудочной железы, научно не обоснован. Поэтому такие методы остаются на уровне экспериментальных исследований, заключил Волков.

