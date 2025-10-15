Эксперт Купцова назвала главные факторы развития рака молочной железы

День борьбы с раком груди отмечается во всем мире 15 октября. Кто находится в зоне риска, как проходит лечение и какие заблуждения существуют вокруг этого заболевания, разобралась Москва 24.
Генетика или образ жизни?
Дата 15 октября была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993-м для того, чтобы каждый год привлекать внимание общественности к раку молочной железы, напоминать про важность обследований, а также поддерживать тех, кто с ним столкнулся.
По статистике ВОЗ, данный вид онкологии является самым распространенным среди женщин, а также одной из основных причин смертности, рассказала Москве 24 эксперт по онкострахованию СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.
"Именно в этой области онкологии медицина сделала огромный прорыв: врачи научились находить опухоли на самых ранних стадиях и лечить их с высокой эффективностью. И все же многое зависит в том числе и от самой женщины – ее внимательности к себе и своему здоровью, готовности вовремя обратиться к врачу и пройти обследование", – отметила она.
Эксперт подчеркнула, что существуют факторы, которые повышают вероятность развития рака молочной железы. Наследственность – один из них, поэтому важно знать, кто болел в семье, по какой линии, в каком возрасте и каким типом рака, обратила внимание Купцова. При этом самостоятельно оценить риск нельзя, нужна помощь специалиста.
Стандартные ПЦР-тесты проверяют наличие 8–12 наиболее частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, однако отрицательный результат не дает гарантий. У человека может быть более редкая патогенная мутация, которую тест не улавливает. Для полной картины нужен более глубокий анализ – секвенирование, рассказала эксперт.
"На наше здоровье влияют множество факторов: проблемы с гормонами, образ жизни. Ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижность – также некоторые факторы риска. Главный помощник в данном случае – профилактика, регулярные визиты к врачу и осмысленное отношение к своему питанию и уровню активности", – подчеркнула Купцова.
Ранняя диагностика
Самое важное в профилактике и лечении – не только обследования и лекарства, но и доверие к врачу: психологический комфорт, ощущение, что тебя слышат и поддерживают, помогают женщине не откладывать визиты и следовать всем рекомендациям, уверена Ольга Купцова.
Особое значение имеет ранняя диагностика: опухоль, обнаруженная на стадии нескольких миллиметров, легче поддается лечению.
В целом подбор метода лечения зависит от разных факторов. Например, большое значение имеют возраст пациентки, состояние ее здоровья и результаты генетического теста на наличие мутаций.
Страхи и реальность
Опухоль может расти бессимптомно: не вызывать болезненных ощущений и других признаков дискомфорта – именно это самое опасное в раке груди, предупредила эксперт.
При этом вокруг данного вида рака по-прежнему много заблуждений.
"Например, якобы если нет болей – значит, все в порядке. Или что лечение обязательно сопровождается тяжелыми осложнениями. Да, побочные эффекты бывают, но сегодня они контролируются, а схемы терапии стали значительно мягче", – рассказала Купцова.
Одним из самых деликатных и болезненных для женщины мифов эксперт назвала мнение о том, что операция всегда приводит к удалению груди.
"Современные методы позволяют сохранить ее во многих случаях: для этого используются техники пластической хирургии при органосохраняющих операциях, чтобы грудь после удаления опухоли выглядела эстетично. Если резекции не избежать, можно проговорить с доктором возможные варианты реконструкции", – уточнила она.
Установить имплант можно сразу во время операции по удалению опухоли. При этом инновационные полиуретановые импланты можно ставить под кожу, а не под мышцу, что сохраняет анатомию и дает более естественный результат, заключила эксперт.