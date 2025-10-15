Эксперт Купцова назвала главные факторы развития рака молочной железы

День борьбы с раком груди отмечается во всем мире 15 октября. Кто находится в зоне риска, как проходит лечение и какие заблуждения существуют вокруг этого заболевания, разобралась Москва 24.

Генетика или образ жизни?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Дата 15 октября была учреждена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993-м для того, чтобы каждый год привлекать внимание общественности к раку молочной железы, напоминать про важность обследований, а также поддерживать тех, кто с ним столкнулся.

По статистике ВОЗ, данный вид онкологии является самым распространенным среди женщин, а также одной из основных причин смертности, рассказала Москве 24 эксперт по онкострахованию СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.

"Именно в этой области онкологии медицина сделала огромный прорыв: врачи научились находить опухоли на самых ранних стадиях и лечить их с высокой эффективностью. И все же многое зависит в том числе и от самой женщины – ее внимательности к себе и своему здоровью, готовности вовремя обратиться к врачу и пройти обследование", – отметила она.

Эксперт подчеркнула, что существуют факторы, которые повышают вероятность развития рака молочной железы. Наследственность – один из них, поэтому важно знать, кто болел в семье, по какой линии, в каком возрасте и каким типом рака, обратила внимание Купцова. При этом самостоятельно оценить риск нельзя, нужна помощь специалиста.

Стандартные ПЦР-тесты проверяют наличие 8–12 наиболее частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, однако отрицательный результат не дает гарантий. У человека может быть более редкая патогенная мутация, которую тест не улавливает. Для полной картины нужен более глубокий анализ – секвенирование, рассказала эксперт.



Ольга Купцова эксперт по онкострахованию При этом лишь 5–10% случаев рака молочной железы – наследственные. Одним из основных факторов риска является возраст: вероятность заболевания повышается после 40 лет.

"На наше здоровье влияют множество факторов: проблемы с гормонами, образ жизни. Ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижность – также некоторые факторы риска. Главный помощник в данном случае – профилактика, регулярные визиты к врачу и осмысленное отношение к своему питанию и уровню активности", – подчеркнула Купцова.

Ранняя диагностика

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Самое важное в профилактике и лечении – не только обследования и лекарства, но и доверие к врачу: психологический комфорт, ощущение, что тебя слышат и поддерживают, помогают женщине не откладывать визиты и следовать всем рекомендациям, уверена Ольга Купцова.

Особое значение имеет ранняя диагностика: опухоль, обнаруженная на стадии нескольких миллиметров, легче поддается лечению.



Ольга Купцова эксперт по онкострахованию Сегодня врачи используют подходы, которые еще недавно казались фантастикой. Неоадъювантная терапия позволяет "растворить" опухоль еще до операции. Таргетные и иммунотерапевтические препараты подбираются под молекулярный профиль опухоли и работают прямо внутри нее – это настоящий прорыв.

В целом подбор метода лечения зависит от разных факторов. Например, большое значение имеют возраст пациентки, состояние ее здоровья и результаты генетического теста на наличие мутаций.

Страхи и реальность

Опухоль может расти бессимптомно: не вызывать болезненных ощущений и других признаков дискомфорта – именно это самое опасное в раке груди, предупредила эксперт.



Ольга Купцова эксперт по онкострахованию Рак молочной железы – это болезнь, которую можно и нужно выявлять на ранних стадиях. И чем раньше женщина начнет диалог с врачом, тем выше ее шансы на благополучный исход.

При этом вокруг данного вида рака по-прежнему много заблуждений.

"Например, якобы если нет болей – значит, все в порядке. Или что лечение обязательно сопровождается тяжелыми осложнениями. Да, побочные эффекты бывают, но сегодня они контролируются, а схемы терапии стали значительно мягче", – рассказала Купцова.

Одним из самых деликатных и болезненных для женщины мифов эксперт назвала мнение о том, что операция всегда приводит к удалению груди.

"Современные методы позволяют сохранить ее во многих случаях: для этого используются техники пластической хирургии при органосохраняющих операциях, чтобы грудь после удаления опухоли выглядела эстетично. Если резекции не избежать, можно проговорить с доктором возможные варианты реконструкции", – уточнила она.

Установить имплант можно сразу во время операции по удалению опухоли. При этом инновационные полиуретановые импланты можно ставить под кожу, а не под мышцу, что сохраняет анатомию и дает более естественный результат, заключила эксперт.