Что известно о вакцине против рака, готовность которой подтвердило ФМБА

Российские ученые совершили прорыв в лечении онкологии: уникальная вакцина против рака успешно прошла доклинические испытания. Препарат уже показал эффективность до 80% и готов к применению. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Ждем разрешения"

Перспективная российская вакцина против онкологических заболеваний успешно завершила этап доклинических исследований. Препарат доказал свою безопасность и высокую эффективность, показав значительное замедление роста опухолей, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, исследования велись несколько лет.





Вероника Скворцова руководитель ФМБА Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. <…> Вакцина готова к применению, ждем разрешения.

Она также отметила, что испытания подтвердили не только безопасность препарата, в том числе при многократном применении, но и высокие показатели эффективности. Ученые зафиксировали уменьшение размеров новообразований и значительное замедление их роста: в зависимости от особенностей заболевания эффективность варьировалась от 60 до 80%. Кроме того, применение вакцины привело к повышению выживаемости.

Первым видом онкологии, для лечения которого будет применяться инновационный препарат, станет колоректальный рак. Также на продвинутой стадии разработки находятся вакцины против глиобластомы и особых видов меланомы, включая меланому оболочек глаза.

При этом летом 2025 года руководитель ФМБА России отмечала, что производственные площадки полностью готовы к изготовлению вакцин.





Вероника Скворцова руководитель ФМБА Это позволит вызывать длительные ремиссии и сопровождать человека в течение многих лет. Таким образом, сейчас перед нами стоит реальная задача увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить качество их жизни.

Скворцова также объясняла, что новейшие разработки позволят перевести онкологические заболевания в разряд управляемых хронических.

Отдельное внимание уделяется и созданию мРНК-вакцин. Как сообщал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, стратегию по их применению планировалось согласовать летом 2025 года, а к октябрю подготовить первых пациентов для исследований.

"Первый этап – получение персонализированных данных у конкретного онкологического больного. Второй этап – создание оригинального программного обеспечения с включением технологии искусственного интеллекта для математической обработки этой генетической информации. В результате создается проект (чертеж) будущей мРНК-вакцины", – описывал этапы реализации Гинцбург.

По словам специалиста, используемая технология учитывает особенности естественного эволюционного процесса, а ожидаемая эффективность лечения должна быть "в сотни, а то и в тысячи раз больше" существующих аналогов.

"Точечная атака"

Российские онкологи и эксперты в области биологии рассказали о принципиальном различии между традиционными методами борьбы с раком и перспективной иммунотерапией. Специалисты подчеркнули: если классические подходы направлены на уничтожение опухоли, то современные методы работают с естественной системой распознавания организма.

"Классически все наши действия направлены на уничтожение. Будь то химиотерапия – введенные яды в систему, и клетка, захватывая их, погибает; хирургия – но это агрессивно, то есть вы скальпелем уносите часть пораженного органа; лучевая терапия – из той же категории. А теперь интерес переместился в работу с естественной системой распознавания опухолевого роста", – пояснил в эфире телеканала Москва 24 врач-онколог Евгений Черемушкин.

Онколог-химиотерапевт Арина Семенова в разговоре с телеканалом отметила, что основной упор терапии идет на то, чтобы опухолевые клетки остановить в своем развитии и уничтожить.

В свою очередь, говоря о разработке института Гамалеи, онколог Владимир Ивашков добавил, что она действительно предлагает принципиально новый подход.

По его словам, если традиционные методы воздействуют на опухоль "вслепую", то новый подход предполагает предварительную полную расшифровку генетического профиля конкретной опухоли. На этих данных создается мРНК-конструкция, "обучающая" иммунную систему пациента распознавать и атаковать конкретные мутации. В разговоре с газетой Metro Ивашков образно сравнил этот процесс с созданием "фоторобота" для иммунных клеток.





Владимир Ивашков онколог В отличие от химиотерапии, которая убивает и здоровые, и больные клетки, персонализированная вакцина активирует собственный иммунитет пациента для точечной атаки только на раковые клетки.

При этом вакцина направлена на улучшение выживаемости уже болеющих пациентов, но не повлияет на статистику новых случаев рака, заключил Ивашков.

