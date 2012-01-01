Врач Верзина: склонность к гипертонии, ожирению и диабету передается по наследству

Генетические заболевания часто переходят из поколения в поколение, при этом некоторые из них довольно опасны. Какие патологии наиболее часто проявляются и как их отследить, рассказала врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Юлия Верзина в программе "Доктор 24".

Редкие патологии

Некоторые заболевания передаются по наследству со 100% вероятностью. Это редкие генетические нарушения, такие как дислипидемия – проблемы с холестерином, синдром Марфана – заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением сердечно-сосудистой системы и другие, рассказала Юлия Верзина.





Юлия Верзина врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф.И. Иноземцева С высокой вероятностью передается и рак молочных желез. Если он был у нескольких поколений в семье, то в качестве профилактики целесообразно проверяться на мутацию генов BRCA1 и BRCA2. Такая же история касается онкологии яичников.

К наследственным патологиям относят и синдром Линча, который часто приводит к колоректальному раку у молодых людей и онкологии эндометрия, добавила врач.

Предрасположенность к гипертонии, ожирению и сахарному диабету тоже может передаваться по наследству. Однако, если следить за весом, сбалансированно питаться и заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, то эти заболевания могут никогда и не развиться, объяснила специалист.

Аллергия от мамы, характер от папы?

Аллергическая реакция тоже может быть наследственной. Вероятность патологии повышается на 50%, если от недуга страдал один родитель, если оба – на 60–80%, отметила врач.





Юлия Верзина врач-эндокринолог Центра эндокринной хирургии ГКБ им. Ф. И. Иноземцева При этом наследуется не сама аллергия на что-то, а склонность к ее развитию.

Ошибочно думать, что от родителей зависит и хороший иммунитет. Врач отмечает, что такого понятия вообще не существует. Если у родителей нет врожденных генетических заболеваний, связанных с защитной системой, то ее формирует образ жизни.

"Например, иммунитет может зависеть и от того, был ребенок на грудном вскармливании или нет, факторов окружающей среды и заботы о здоровье", – указала врач.

А вот интеллект и характер, наоборот, могут передаться по наследству, добавила эксперт.

Также важно отметить, что генетические тесты, позволяющие выявить склонность к тем или иным заболеваниям, делать всем не нужно. Патологии могут не развиться, в то время как список возможных недугов усугубит ситуацию, вызвав тревожность. Подобные тесты важно делать строго после консультации с врачом-генетиком, заключила Верзина.