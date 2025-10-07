Психолог Самбурский объяснил, как без страха пройти обследование на рак

Более половины россиян испытывают страх при мысли об онкологических заболеваниях, но при этом не спешат проходить обследование, показало исследование. Как решиться посетить врача, разбиралась Москва 24.

"Онкологическая" тревожность

Страх при мысли о возможном развитии рака испытывают 65% жителей России. Однако всего лишь 35% из них прошли соответствующее обследование в 2025 году, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.

По их данным, 26% респондентов никогда не проверялись на онкологические заболевания. При этом самой распространенной причиной этого они назвали нехватку информации: они не знали, куда обращаться и и за какими обследованиями. Еще 23% опрошенных отрицали их необходимость, если нет явных симптомов. А 13% респондентов отказывались от диагностики из-за страха услышать плохой диагноз.

Главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн признался журналистам, что считает ситуацию парадоксальной. По его словам, чувство страха не заставляет людей действовать и проверять свое здоровье.





Андрей Каприн главный онколог Минздрава РФ, академик РАН Сегодня более 60% случаев злокачественных новообразований выявляются именно на ранних стадиях. И это не сухая статистика, это означает, что большинство наших пациентов получают лечение, которое дает гораздо большие результаты, не выводит из привычного ритма жизни, а позволяет продолжать работать, растить детей, строить планы.

По мнению клинического психолога Олеси Толстухиной, люди боятся обследоваться, вспоминая истории из недавнего прошлого, когда рак обнаруживали лишь на поздних стадиях и уже ничего нельзя было сделать.

"Так сформировался страх узнать, что осталось жить совсем немного. Поэтому люди откладывают медицинские обследования, как будто прячась от возможной неприятной новости", – сказала специалист.

Поэтому следует активно информировать граждан о том, что положение дел на сегодняшний день изменилось, и агитировать контролировать свое здоровье, добавила эксперт.

Обследоваться, а не искать симптомы

Злокачественные опухоли поддаются лечению намного легче, когда они выявлены на ранней стадии. Поэтому бояться обследований не надо, ведь можно полностью поправиться, рассказал Москве 24 врач-онколог, старший научный сотрудник онкологического центра имени Н. Н. Блохина Игорь Самойленко.

Врач подчеркнул, что не следует затягивать и ждать проявления симптомов онкологии. При том что их можно легко спутать с любой другой хронической патологией.





Игорь Самойленко врач-онколог, старший научный сотрудник онкологического центра имени Н. Н. Блохина Рак может появиться у любого, но на ранней стадии даже само лечение проходит намного проще. Порой требуется лишь удаление самого образования, а это – небольшая хирургическая операция. Хотя в некоторых случаях лечение оказывается непростым, но зато результативным.

Чтобы вовремя выявить онкологию, в России были разработаны специальные программы, включающие в себя осмотры и анализы для разных возрастов. Перед тем как отправиться на обследование, стоит спросить у своего терапевта, что лучше всего пройти, отметил эксперт.

"Какие-то вещи делаются ежегодно. Например, женщинам с 18 лет советуют ходить к гинекологу, чтобы убедиться, что нет изменений шейки матки, и при необходимости сдавать мазки на онкоцитологию. Некоторые же обследования проводят, например, раз в 2 года, как в случае с рентгеновской маммографией, которую стоит проходить с 39 лет", – отметил Самойленко.

А вот одни лишь показатели анализов крови могут быть малоэффективны для диагностики заболевания. По словам врача, одного исследования недостаточно, чтобы определить болезнь на ранней стадии. Исключение лишь составляет анализ на простатспецифический антиген (ПСА), достаточно точно определяющий наличие рака предстательной железы.

"В разработке находятся тесты, которые могут использоваться для стартового обследования и показывать, что у человека высокий шанс, например, рака желудка или кишечника. Но они на сегодняшний день недоступны ни в одной стране. Об их успешном массовом использовании можно будет говорить года через полтора-два, не раньше", – подчеркнул специалист.

Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил в разговоре с Москвой 24, что природа страха перед обследованием кроется в возникающей в связи с ним угрозе.



"Когда у человека и так много стрессов и нерешенных проблем, страх понять, что ты болен, усиливается. В итоге возникает желание не знать ни о чем и сказать: "Просто дайте мне пожить", – отметил специалист.





Станислав Самбурский клинический психолог Здесь важны близкие, которые помогут справиться с этим чувством и убедить пройти обследование. Например, в моей семье практикуется совместный поход на чекап. Это снижает уровень тревоги и уязвимости, начинаешь больше думать, что это проявление заботы друг о друге.

Тем, кто боится проходить обследование, психолог посоветовал переводить эмоцию страха в рационализацию задачи. То есть думать не о том, что "я иду искать болезнь", а о том, что "я хочу подтвердить свое здоровье и предотвратить проблемы, которые могут возникнуть в будущем", заключил Самбурский.

