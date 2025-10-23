Врач Скорпилева: без лечения холодовой аллергии может начаться некроз тканей

Аллергия на холод может привести к потере сознания, предупредили врачи. Какие еще реакции возникают при таком состоянии и как с этим справиться, расскажет Москва 24.

Мороз вредит?

Низкая температура на улице может вызвать опасное покраснение кожи, сообщил телеграм-канал "360" со ссылкой на иммунолога-аллерголога Надежду Логину. По ее словам, такой недуг способен вызвать серьезную реакцию организма вплоть до потери сознания.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Метод аутолимфоцитотерапии полностью избавляет пациентов от этого довольно сложного заболевания. Это единственный способ радикального лечения холодовой аллергии.

При таком методе лечения человеку вводят его собственные иммунные клетки. До этого момента их обрабатывают в лаборатории, уточнили СМИ.

Удостовериться же, что организм отреагировал именно на холод, поможет тест с кубиком льда, объяснил ранее телеканалу Москва 24 иммунолог, эксперт в области общественного здоровья Николай Крючков. Для этого нужно приложить лед в область предплечья на 3–5 минут.





Николай Крючков. иммунолог, эксперт в области общественного здоровья Дальше смотрим, возникает ли характерная сыпь, зуд. Если это происходит довольно длительное время – более 10–15 минут, результат пробы признается положительным и у человека диагностируется холодовая аллергия.

Оценить тяжесть заболевания также помогает температурный профилограф, который определяет порог чувствительности, рассказывала в программе "Доктор 24" врач – аллерголог-иммунолог Гэрэлма Андренова. Он способен выявить как тепловую, так и холодовую крапивницу, добавила специалист.

Также аллерголог-иммунолог Елена Москаева в беседе с Москвой 24 давала советы, как в целом подготовить организм к противостоянию аллергенам. В частности, стоит уделить внимание иммунитету, посоветовала она.

"Чтобы иммунная система работала нормально, нужно не забывать про физическую нагрузку – это минимум 150–300 минут умеренной активности в неделю. Также огромное влияние оказывает качественный сон, плюс нужно бороться со стрессом, например медитировать, расслабляться, работать с психотерапевтом", – обратила внимание эксперт.

Еще специалист порекомендовала внимательно следить за питанием: в рационе должны содержаться основные витамины и микроэлементы. В день необходимо съедать порядка 400–600 граммов фруктов и овощей, а еще кисломолочные продукты и жирные сорта рыбы, резюмировала Москаева.

Лучше сидеть дома?

Холодовая аллергия обычно сопряжена с другими хроническими заболеваниями или аллергическими реакциями, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, врач – аллерголог-иммунолог Зоя Скорпилева. Также подобное состояние характерно для людей, которые работают при низких температурах, добавила эксперт.





Зоя Скорпилева врач – аллерголог-иммунолог Если есть подозрение на подобный недуг, желательно обратиться к врачу-аллергологу, который сможет диагностировать заболевание и назначить лечение, ведь у каждого оно будет индивидуальным. Обычно, когда устраняется хроническое заболевание или аллергическая реакция на другие компоненты, холодовая аллергия уходит.

По словам Скорпилевой, при выходе на мороз на коже человека с холодовой аллергией появляются высыпания, зуд и даже крапивница. Когда же чувствительный к низким температурам человек заходит в теплое помещение, реакция исчезает из-за отсутствия раздражителя.

"Если не лечить аллергию на холод, человек может столкнуться с тяжелыми последствиями, одним из таких является некроз – омертвение участка ткани или органа", – предупредила Скорпилева.

Из-за холодовой температурной крапивницы возникает реакция сосудов, подкожной клетчатки и даже слизистых, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Эксперт отметил, что сначала появляется покраснение, потом волдыри, отек и зуд. Когда такие реакции развиваются на слизистых дыхательных путей, это может привести к их закупорке, уточнил он.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Некоторые люди реагируют на холод и при плюсовых температурах, даже бутылку молока из холодильника не могут взять. Обычно холодовая аллергия начинает негативным образом сказываться при температуре минус 5 и ниже.

Владимир Болибок обратил внимание, что такое состояние следует отличать от обморожения.

"У человека может быть аллергия, если симптомы проявляются регулярно. Например, после мытья рук в холодной воде образовываются покраснения и волдыри", – рассказал врач.

Специалист посоветовал минимизировать контакт с аллергеном в мороз и чаще сидеть дома. Если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву.

"Лечить аллергию на холод не надо, ведь обычно она является симптомом каких-то других болезней. Если удастся выявить и излечить проблему, то и холодовая крапивница пройдет", – поделился эксперт.

Также людям с такой аллергией лучше не закаливаться. При реакции холодной воды с кожей организм начнет реагировать негативным образом, резюмировал специалист.

