Врач Болибок: холодовая аллергия проявляется регулярно, в отличие от обморожения

Холодовая температурная крапивница отличается от обморожения тем, что симптомы проявляются регулярно. Последнее является только физическим воздействием, рассказал Москве 24 врач, аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что из-за аллергии на холод появляются покраснения, волдыри, отек и зуд. Причем реакция развивается и на слизистых дыхательных путей, что может привести к их закупорке.

По словам врача, некоторые люди могут реагировать на холод и при плюсовых температурах, взяв, например, бутылку из холодильника. Еще одно проявление аллергической реакции – покраснения и волдыри на руках, если человек помыл их в холодной воде. Однако обычно аллергия начинает негативным образом сказываться при температуре минус 5 и ниже.

"В мороз лучше минимизировать контакт с аллергеном и чаще сидеть дома. А если все же надо выйти на улицу, лучше хорошо утеплиться: надевать две пары варежек, шерстяные носки, термобелье и балаклаву", – посоветовал эксперт.

Он также отметил, что людям, у которых есть аллергическая реакция, стоит избегать закаливания, поскольку организм может реагировать негативным образом.

Одновременно с этим Болибок заявил, что лечить аллергию на холод не надо, поскольку обычно она является симптомом других болезней. Холодовая крапивница пройдет, если удастся выявить и излечить проблему.

Ранее аллерголог-иммунолог рассказал, что украшения из никеля провоцируют аллергические реакции у 10–20% людей. Также стоит быть осторожными с хромом, кобальтом и медью. Болибок указал на то, что аллергические реакции от них тоже встречаются, правда в меньшей степени, чем от никеля.

