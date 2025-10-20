Врач Лапа: пуховые одеяла могут стать причиной аллергии

Фото: 123RF.com/olegganko

Пуховые одеяла могут быть опасны для аллергиков, так как в некоторых случаях этот наполнитель вызывает гиперреакцию иммунной системы. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

По ее словам, аллергию можно перепутать с ОРВИ, что достаточно опасно.

"Человек будет думать, что он простыл или что с его организмом что-то происходит: то глаза чешутся, то нос заложен", – сказала Лапа.

Врач посоветовала чаще стирать одеяла – каждые три месяца. Она также порекомендовала внимательно изучать состав изделия при покупке, осматривать внешний вид и упаковку, обращать внимание на цену. Дешевые одеяла также могут быть небезопасны.

Ранее аллерголог-иммунолог Елена Парецкая рассказала, что аллергия на пылевых клещей особенно ярко может появляться сразу после пробуждения, так как они обитают в матрасах и подушках.

Среди симптомов чаще всего встречаются аллергический ринит и аллергический конъюнктивит. В некоторых случаях возникает сыпь на теле. В особо тяжелых – кашель и удушье. Чтобы защититься от пылевых клещей, врач порекомендовала чаще стирать постельное белье и не забывать про уборку.

