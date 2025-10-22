Биолог Каширский: туристы во Вьетнаме могли пострадать не от песчаных блох, а от медуз

Российские туристы жалуются на странные и сильно зудящие укусы после прогулок по пляжам Вьетнама. Какие насекомые и не только могут быть опасны в популярных среди российских туристов странах, а также как правильно оказать себе первую помощь, разбиралась Москва 24.

Даже в "пяти звездах"

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

На популярных вьетнамских курортах были зафиксированы массовые случаи укусов среди российских туристов. Как сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, проблема сохраняется больше недели в двух ключевых туристических центрах – Нячанге и Дананге.

Пострадавшие отмечали, что укусы появлялись после дневного купания, прогулок по побережью и отдыха на песке. Особенно сильный дискомфорт наступал в ночное время, когда туристы начинали испытывать нестерпимый зуд. Некоторые также сообщали о сопутствующих симптомах, включая сильную слабость.

По данным СМИ, защититься от укусов не помогает даже отдых на территории элитных пятизвездочных отелей. Как предполагают туристы, причиной могли стать песчаные блохи или муравьи, якобы неожиданно активизировавшиеся на вьетнамских курортах.

Это не первый случай, когда наши туристы жалуются на отдых за границей. В сентябре 2025 года семья из Москвы заразилась тропической малярией во время отпуска в Южной Африке. Инцидент произошел в Кейптауне после морской экскурсии, где путешественники получили многочисленные укусы комаров. На следующий день у всех троих поднялась температура и начался сильный озноб.

Также угрозу на популярных туристических направлениях представляют медузы. Например, в сентябре этого года 8-летний мальчик из Якутска получил тяжелые ожоги ног от медуз во время отдыха в Таиланде. Состояние ребенка улучшилось только спустя два месяца лечения.

"Отдельные инциденты"

Несмотря на сообщения в СМИ, укусы насекомых не являются массовым явлением, мешающим отдыху. Как рассказал Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян, желающие продолжают посещать Вьетнам и отказов от поездок в больших количествах не наблюдается.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма К сожалению, в последнее время некоторые СМИ систематически распространяют недостоверные сведения, раздувая каждый частный случай до масштабов курортной катастрофы.

Безусловно, отдельные инциденты с туристами могут происходить, однако они не носят массового характера и не являются проблемой, требующей вмешательства местных властей, отметил Мурадян.

При этом столкнуться с песчаными блохами действительно можно как во Вьетнаме, так и на многих популярных туристических направлениях, рассказал Москве 24 биолог, энтомолог Александр Каширский.

"Существуют песчаные блохи родом из Южной Америки, которые расселены человеком по тропикам всего мира, включая Африку. Однако обитают такие насекомые не на пляжах, а в более сухих местах. Иногда песчаными блохами называют рачков-бокоплавов, которые действительно могут кусаться в прибрежной полосе, но при этом не причиняют серьезного вреда. Они просто "пробуют на вкус" все подряд и вызывают лишь временное раздражение", – объяснил эксперт.

По его словам, настоящие песчаные блохи опасны тем, что их самки внедряются в кожу, обычно в области стоп, и живут там, раздуваясь до размеров горошины.





Александр Каширский биолог, энтомолог Если их вовремя не извлечь и не обработать рану, могут образоваться язвы. К счастью, эти насекомые не переносят серьезных инфекций, и при правильной обработке с проблемой можно справиться, обратившись за медицинской помощью.

Кроме того, эксперт предположил, что кроме блох отдыху туристов могут мешать мелкие медузы, из-за которых также возможно чувствовать зуд и слабость как раз после дневного купания.

"Такие морские обитатели почти не заметны в воде, поскольку являются прозрачными. Чтобы получить ожог, достаточно просто задеть их щупальца со стрекательными клетками. Именно медузы могут вызывать общую слабость, поскольку впрыскивают яд, воздействующий на организм, тогда как укусы рачков обычно вызывают лишь местное раздражение без системных последствий", – сказал Каширский.

Он подчеркнул, что в тропиках действительно много инфекций, поэтому перед путешествием желательно сделать от них все необходимые прививки. Не стоит забывать и о том, что экзотические заболевания можно привезти с собой на родину.

"Даже комар, залетевший в салон самолета, способен преодолеть полсвета и укусить кого-то в других краях. В России бывали случаи малярии, но, к счастью, эти инфекции не приживаются и остаются единичными", – добавил он.

При этом врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа отметила, что далеко не у каждого пострадавшего может проявиться выраженная реакция на укусы, поскольку она считается признаком инсектной аллергии.

"В такой ситуации нужно прежде всего промыть ранку и нанести противоаллергическую мазь. Пантенол тоже подойдет, поскольку это противовоспалительное средство, которое защитит от распространения реакции", – подчеркнула она в разговоре с Москвой 24.





Людмила Лапа врач-терапевт высшей категории Обязательно следует принять противоаллергический препарат, чтобы предотвратить дальнейшее развитие воспаления. Для защиты от инфекции лучше всего обработать место укуса антисептиком: йодом, зеленкой или другим доступным средством.

По словам специалиста, йод в данном случае особенно отличается эффективностью, им следует обрабатывать раны не более 2 раз в сутки – утром и вечером. Однако это средство может не подойти людям с индивидуальной реакцией на него.