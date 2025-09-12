Ученый Комиссаров: распространившийся в больницах ЕС грибок устойчив к обеззараживанию

В ЕС зафиксирована вспышка опасной грибковой инфекции: устойчивый к лекарствам Candidozyma auris стремительно распространяется в больницах, предупредили эксперты. Что стало причиной и грозит ли патоген России – в материале Москвы 24.

"Стремительными темпами"

Опасный грибок, устойчивый к лекарствам, активно распространяется в медицинских учреждениях стран Евросоюза, предупредил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Патоген под названием Candidozyma auris, вызывающий тяжелые инфекции у людей с ослабленным иммунитетом, демонстрирует прогрессирующую динамику. Согласно отчету центра, "исследование C. auris от 2024 года показало, что распространение продолжается стремительными темпами".

Особую тревогу у экспертов вызывает высокая летальность от вызываемой этим грибком инфекции. Как отмечается в документе, "считается, что кандидемия (попадание грибков рода Candida в кровоток. – Прим. ред.) обладает высокой летальностью от 29% до 62%".

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в больницах Испании, Греции, Италии, Румынии и Германии, а всего за прошлый год – более чем 1 000 в 18 странах. Недавние вспышки также отмечены во Франции, Германии и на Кипре. Всемирная организация здравоохранения уже внесла этот патоген в группу критической важности

Наибольший риск грибковые инфекции представляют для пациентов с ослабленным иммунитетом, рассказал Москве 24 сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Никита Комиссаров.



Никита Комиссаров сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук Candidozyma auris – представитель группы дрожжеподобных грибов. Часто его можно встретить в составе микобиоты человека, на слизистых оболочках, коже. Есть и болезнетворные штаммы, вызывающие кандидоз у людей с иммунодефицитом.

Для некоторых штаммов этого вида характерна крайне высокая устойчивость к ультрафиолету, высоким температурам – до 42 градусов по Цельсию – и различным противогрибковым препаратам, что делает его крайне опасным для людей с низким иммунитетом, особенно после перенесенных операций или трансплантации органов, пояснил Комиссаров.

"Также он приводит к поражению слизистых, кровеносных сосудов, отдельных органов", – сказал эксперт.

Серьезные последствия

Врач-инфекционист Елена Мескина добавила, что в зоне риска пациенты с ожогами и новорожденные, особенно недоношенные. Кроме того, наибольшую опасность представляет попадание грибка в кровь.

"При грибковых инфекциях, особенно если это инвазивная форма, то есть когда грибок не на поверхности кожи или слизистых, а попадает в кровь или, например, в спинномозговую жидкость, лечение проходит тяжело, требуется длительная терапия", – отметила специалист.





Елена Мескина врач-инфекционист Самостоятельная летальность из-за грибков маловероятна. При этом такие инфекции могут нести серьезные последствия, которые возникают на фоне предрасполагающих факторов. У здорового человека, как правило, летальность невозможна, но если есть тяжелые заболевания, то грибок повышает риски.

По словам Мескиной, в больницах грибковые инфекции встречаются, но сказать, что они сильно распространены, нельзя.

"Классические внутрибольничные инфекции – это вирусные и бактериальные. А грибок может присоединиться, когда пациент получает массивную терапию – в таких условиях вероятность увеличивается. Но, как правило, это всегда вместе с другими бактериями", – пояснила она.

Также врач подчеркнула, что в больницах распространение инфекций, в том числе и грибковых, предусмотрено.

"Например, в учреждениях используются обеззараживатели воздуха, которые убивают патогенную флору. А в палатах, где лежат пациенты с грибковыми инфекциями, предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция – вентиляция под давлением. Такие методы нужны для предупреждения заражения", – добавила она.

Кроме того, при работе с тяжелобольными пациентами врачи и медицинский персонал соблюдают жесткие санитарные меры: используют одноразовые перчатки, одноразовые халаты и проводят обработку всего инструментария.

При этом, рассуждая о вероятности вспышки Candidozyma auris в России, Мескина напомнила, что сейчас контакт с Европой сведен к минимуму, потому появление этого вида грибка в РФ крайне маловероятно.