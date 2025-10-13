Эксперт Горин: цена на отдых на популярных курортах в Новый год начинается от 150 тыс руб

Отдых в Турции за четыре года подорожал примерно втрое, утверждают некоторые аналитики. Так ли это на самом деле и что произойдет с ценами на популярных направлениях к Новому году, расскажет Москва 24.

Настолько резкий рост?

Стоимость пакетного тура в Турцию за последние четыре года выросла на 218%, показало исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Это максимальный рост цен среди всех товаров и услуг, которые отслеживает Росстат, подчеркнули его авторы.

По их данным, к августу 2025 года средняя стоимость поездки достигла 88 тысяч рублей. При этом перелет оказал значительное, но не решающее влияние на конечную цену. С августа 2021 по октябрь 2024 года авиабилеты подорожали на 48%, чему способствовало удорожание топлива. К августу 2025-го перелет Москва – Стамбул – Москва в экономклассе стоил около 25 000 рублей, что составляло примерно 28% от общей стоимости тура.

При этом основная нагрузка легла на другие компоненты. Если в августе 2021 года отдых без учета перелета оценивался в 14 700 рублей (41% от общей цены), то к августу 2025-го его стоимость выросла до 63 000, что составило 72% от стоимости всего тура.

Согласно исследованию, значительную роль в формировании цены сыграл курс рубля к доллару. Кроме того, после сокращения доступных для россиян направлений в 2022 году Турция получила возможность удерживать цены на повышенном уровне. Также аналитики не исключили увеличения агентской надбавки на фоне бума выездного туризма: с 2021 по 2024 год турпоток вырос на 1 478%, сказано в исследовании. Итоговую структуру цены эксперты АКРА описали так: 25% – стоимость услуг в Турции, около 30% – перелет, а более 40% – это прочие факторы.

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян в разговоре с Москвой 24 заявил, что информация о подорожании туров в Турцию в три раза не соответствует действительности.

"Реальная годовая динамика цен на это направление составляет от 5 до 10%, и если посчитать за четыре года, то никакого ощутимого роста не получается – это невозможно. Более того, в текущем сезоне Турция даже подешевела, что легко проверить, сравнив цены с прошлым годом", – сказал он





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Я не только не вижу подорожания по сравнению с прошлым годом, но даже отмечаю некоторое удешевление, поскольку курс рубля в районе 83–84 против прошлогодних 90 нивелирует возможные 5% подорожания в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры.

Также вице-президент АТОР подчеркнул, что в последние четыре года кратных повышений не произошло ни на одном популярном у россиян направлении.

Что будет с ценами в будущем?

Со статистикой о подорожании турецких курортов втрое в разговоре с Москвой 24 не согласился и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По его словам, на это направление приходится порядка 50% организованных путешествий, а расширение перевозок и предложений делает это направление высококонкурентным.





Дмитрий Горин вице-президент РСТ В последние год-два Турция уже не повышает цены так, как это было в 2023-м, когда рост составил 30%. Напротив, в 2025-м цены остались на уровне прошлого года, по ряду отелей выросли на 10%. Туристы, планируя поездку, сравнивают цены с предыдущим годом, и для них такого резкого повышения нет, поэтому заявление о многократном росте не соответствует реальности.

Кроме того, акции раннего бронирования, формирующие 40–50% продаж со скидками от 10 до 40%, являются важным инструментом экономии при планировании путешествия в Турцию. Также не позволяет завышать цены и конкуренция с другими направлениями – Египтом, Таиландом, Вьетнамом, ОАЭ, добавил Горин.

Не снизило спрос на бронирование туров и недавнее ослабление рубля. Как объяснил эксперт, оно оказалось некритичным, и потому россияне продолжают планировать путешествия, в том числе на период новогодних праздников.

"Важно учитывать влияние курса на стоимость, а также то, что до конца октября действуют акции раннего бронирования по зарубежным направлениям. Спрос на выездной туризм растет на 21%, опережая внутренний. Лидерами на новогодний период традиционно становятся Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет. Также набирает популярность безвизовый Китай с островом Хайнань", – рекомендовал эксперт.

По его словам, цены на туры за двоих с перелетом на 7 дней по популярным направлениям начинаются от 150 до 450 тысяч рублей в зависимости от категории отеля. При этом российские туристы часто выбирают отели 5 звезд, поэтому конечный средний чек покупки обычно составляет от 250 тысяч рублей и выше за двоих. В межсезонье же можно найти предложения в рамках 120 тысяч рублей, например, по Египту или Турции, отметил Горин.

При этом вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян добавил, что взлета цен на отдых в грядущие новогодние каникулы не предвидится.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма В рублевом выражении цены точно не будут выше прошлогодних благодаря укреплению рубля. Стоимость тура в Египет на двоих начинается от 180–220 тысяч рублей, в Таиланд – 320–350 тысяч. Слетать в ОАЭ можно за 180 тысяч, однако цены на пляжный отдых стартуют от полумиллиона рублей.

Кроме того, туры в Египет в 2025 году подешевели на 7% в валютном выражении по сравнению с прошлым сезоном, заключил Мурадян.

