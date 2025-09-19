Эксперт Голубитченко: в место ожога от медузы нельзя втирать лекарства

У ребенка из России, отдыхавшего с родителями в Таиланде, развился некроз ног после встречи с медузой, сообщили СМИ. Каких медуз стоит опасаться в том числе и в России, разбиралась Москва 24.

Страшные случаи

Восьмилетний мальчик из Якутска получил сильные ожоги ног после того, как его ужалила медуза (португальский кораблик) во время отдыха в Таиланде. Как передал телеграм-канал SHOT, лечение кремами и антигистаминным сиропом не помогло и по возвращении в Россию у ребенка диагностировали некроз тканей, который мог привести к углублению ран, повреждению сухожилий и распространению инфекции. В итоге, по данным СМИ, мальчик мучился от сильной боли почти два месяца и только сейчас его состояние улучшилось: раны начали затягиваться, а кожа – восстанавливаться. При этом шрамы от ожога могут сохраниться на всю жизнь.

Новости с пострадавшими от медуз российскими туристами появлялись и ранее. Например, в мае стало известно, что медуза обожгла веки мужчине, который отдыхал во Вьетнаме. Во время ныряния турист почувствовал, что у него щиплят глаза, но не придал этому значения. Спустя несколько часов на его лбу проступили характерные полосы, а кожа вокруг глаз покраснела. К утру лицо сильно опухло, а купленные мази и таблетки от аллергии, по словам жены пострадавшего, не помогали, становилось только хуже.

Россиянин обратился в местную клинику, где врачи диагностировали ожог от яда португальского кораблика и назначили лечение. По данным СМИ, мужчина сохранил зрение только потому, что в момент встречи с медузой находился с закрытыми глазами.

Также ранее сообщалось и об инциденте с российской туристкой во Вьетнаме – ее ужалила медуза морская оса. По информации "КП-Иркутск", врачи в течение восьми часов боролись за жизнь женщины, а на полное восстановление здоровья потребуется около года.

Особо опасны

Португальский кораблик считается одним из самых опасных видов медуз, так как его яд смертелен, предупредил в разговоре с Москвой 24 эколог, биолог, член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске Вениамин Голубитченко.

"Даже выброшенные на берег уже мертвые медузы еще несколько дней представляют опасность. Пока они разлагаются, их стрекательные клетки остаются жизнеспособными – яд в них сохраняется", – сказал он.

Эксперт уточнил, что португальский кораблик плавает на самой поверхности и виден лишь его разноцветный фиолетово-багровый воздушный пузырь, похожий на шарик, в то время как щупальца находятся в толще воды.

При этом в целом в мире существует достаточно много опасных медуз, и в основном они обитают в тропиках: у берегов Таиланда, Индонезии, Индии, Шри-Ланки. Однако туристы сталкиваются с ними не так часто, так как купаются на специально подготовленных пляжах: там отслеживают появление акул, скатов и других опасных обитателей, включая медуз.



Вениамин Голубитченко член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске В свою очередь, медузы умеют плавать, но почти не могут сопротивляться сильным ветрам и океаническим течениям. Поэтому в основном они мигрируют именно благодаря им.

В принципе, все медузы в большей или меньшей степени опасны, особенно для детей, потому что у них нежная кожа.

"Если видишь медузу, нельзя вступать с ней в контакт. Даже наша ушастая аурелия, которая широко распространена в России и почти не опасна, может представлять угрозу для ребенка. Хотя иногда она способна навредить и взрослому, если яд попадет на самые нежные участки кожи: веки, кожу вокруг глаз, подмышки, паховую область, внутренние сгибы локтей", – предупредил эксперт.



Вениамин Голубитченко член Общественно-экологического совета при главе города муниципального образования в городе-герое Новороссийске Два самых опасных вида в России – это корнерот, который обитает в Черном море, и медуза-крестовичок, живущая в Японском. Последнюю можно назвать очень коварной, так как она крошечная, размером примерно с пятирублевую монету, но ее ожоги могут привести даже к летальному исходу.

В случае если в Черном море ужалили медузы, нужно сразу же аккуратно обработать место струей воды и ничего не втирать в кожу, посоветовал эксперт.

"Дело в том, что стрекательные клетки реагируют на внешнее давление, и если какие-то еще не активировались, они сделают это при растирании. В воду, которой пострадавший будет смывать яд, лучше добавить мыльный раствор, чтобы получилась пена – так будет эффективнее. Место ожога желательно ничем не обрабатывать, ничего с ним не делать в течение нескольких часов. Еще можно выпить антигистаминное, чтобы меньше был отек, зуд", – посоветовал специалист.

Если же реакция сильная или если ужалила медуза посерьезнее аурелии ушастой, то необходимо сразу же обращаться к врачу, заключил Голубитченко.