Дымное дерево расцвело в "Аптекарском огороде" в столице

Фото: телеграм-канал Artem Parshin

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" у зеркального канала расцвело мелкими цветками дымное дерево, также известное как париковое дерево. Речь идет о скумпии обыкновенной (Cotinus coggygria) семейства Анакардиевых, сообщает пресс-служба ботсада.

"Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище можно в течение месяца", – рассказали в "Аптекарском огороде".

Площадка перед этим деревом является излюбленным местом посетителей для фото и селфи, в том числе и свадебных, отметили в пресс-службе.

Эффект туманного облака вокруг дерева появляется во время цветения из-за вытянутых цветоножек, которые густо покрыты большим количеством розоватых волосков. Родина парикового дерева – юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая.

Дерево может вырасти до 7 метров в высоту. Оно почти не подвержено вредителям и легко переносит жару и холод. Кроме того, оно живет до 100 лет.

Скумпию используют как декоративное растение, а листья являются сырьем для промышленного получения медицинского танина. В народной медицине дерево применяют наружно при заболеваниях кожи.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел снежноцвет виргинский. Посетители сада могут увидеть растение справа от перголы.

Кроме того, с 5 по 25 июня в ботсаду проходит фестиваль пионов и ирисов. В рамках мероприятия посетители смогут увидеть более 300 сортов цветов. Некоторые из них являются уникальными экземплярами.

