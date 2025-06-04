Снежноцвет виргинский расцвел в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Снежноцвет виргинский расцвел в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

"Его воздушные белые соцветия, будто кружево из морозных узоров, колышутся на ветру, а аромат – свежий, как утро после дождя. Но спешите видеть – эта красота мимолетна, словно сон!" – говорится в сообщении.

Посетители сада могут увидеть растение справа от перголы.

Вместе с тем в скверах и на аллеях ВДНХ начали цвести ирисы и пионы.

"С начала до середины июня здесь благоухают ирисы разных видов, сортов и расцветок. Раньше всех зацветает ирис сибирский ("кукушкины слезки"), затем наступает время цветения сортов среднерослого бородатого ириса", – указала пресс-служба ВДНХ.

Кроме того, до середины июня на территории главной выставки страны можно заметить высокорослые ирисы, которые представлены в ярко-желтых, оранжевых, небесно-голубых, почти черных, пурпурно-красных и белых цветах.

Также вдоль центральной аллеи находятся пионы. Всего на ВДНХ растет около 1 тысячи таких цветов. Помимо пионов, горожане и туристы могут увидеть ромашки, луговую и сибирскую герань, сибирский касатик, котовник, бегонию, алиссум и агератум.

Ранее сообщалось, что фестиваль пионов и ирисов пройдет в "Аптекарском огороде". Он продлится с 5 по 25 июня. В рамках мероприятия будет представлено более 300 сортов цветов. Некоторые из них являются уникальными экземплярами.

