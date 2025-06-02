Краснокнижные ландыши зацвели в "Лосином острове"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк «Лосиный остров»"

В национальном парке "Лосиный остров" зацвел майский ландыш, который занесен в Красную книгу, сообщила пресс-служба парка.

"Восхитительное зрелище! Белоснежные цветы растения, словно жемчужные бусины, усеяли землю в тени величавых сосен. Нежный и чарующий аромат наполнил лесные чащи", – говорится в сообщении.

Как уточнили в нацпарке, ландыши цветут до 20 дней. Посетителям также напомнили о важности бережного отношения к природе, подчеркнув, что это растение нельзя срывать, так как оно находится под охраной.

Ранее сообщалось, что в нацпарке на плесе Верхнеяузских болот вылупились первые птенцы чаек. В период их появления необходимо соблюдать тишину и не приближаться к ним, чтобы не нарушить процесс развития.

Кроме того, выводить потомство в "Лосином острове" начали кряквы. Эти птицы способны воспитывать даже чужих птенцов. При этом сотрудники нацпарка подчеркнули, что навредить птичьим семействам может даже безобидное любопытство.

