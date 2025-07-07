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07 июля, 14:15

Город

Демонтаж монорельса откроет новые виды на ВДНХ

Демонтаж монорельса откроет новые виды на ВДНХ

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В Москве начался демонтаж монорельса на участке между станциями "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". По проекту, на месте бывших путей обустроят современную прогулочную зону с панорамным видом на ВДНХ и парк Останкино.

Эксперты отмечают, что подобные преобразования рельсовой инфраструктуры уже успешно реализованы в крупнейших городах мира. В будущем парк станет площадкой для городских ярмарок и фестивалей, а архитектурная подсветка добавит району привлекательности в вечернее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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