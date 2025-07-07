Около 35 поездов "Иволга 4.0" передадут в столицу до конца 2026 года. Полученные до этого новые составы вышли на Ярославское направление в конце июня.

"Иволга 4.0" имеет плавный и бесшумный ход. Поезда, развивающие скорость до 160 километров в час, рассчитаны на 768 пассажиров.

Внутри самих вагонов установлено умное освещение: утром оно яркое, а вечером – мягкое. Также там работает климат-контроль и встроены зарядки для гаджетов трех типов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.