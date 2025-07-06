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06 июля, 18:15

Транспорт

Спрос вырос на железнодорожные перевозки между Москвой и Петербургом

Спрос вырос на железнодорожные перевозки между Москвой и Петербургом

Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав пассажиров авиарейсов

Рейд по проверке водителей электросамокатов прошел в столице

Роспотребнадзор запустил горячую линию для тех, чьи рейсы задержали

Часть пассажиров застряли в Шереметьево из-за задержки рейсов

Инспекторы столичной ГАИ проверили соблюдение ПДД пользователями СИМ

АТОР: россияне не отменяют путевки из-за задержек вылетов из Шереметьево

Время вылета большинства внутренних и внешних рейсов в Шереметьево скорректировано

Инспекторы ГАИ вышли на рейд против нарушителей ПДД на СИМ

Световая навигация появилась на причалах речного маршрута Новоспасский – ЗИЛ

На фоне временных ограничений в аэропортах вырос спрос на железнодорожные перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным Ассоциации туроператоров России, накануне билеты на поезда были почти распроданы.

В АТОР предупредили, что на утро понедельника, 7 июля, свободных мест может уже не быть. Представители отрасли заверили, что следят за загрузкой поездов и при необходимости готовы вывести дополнительные составы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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