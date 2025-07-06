Спрос вырос на железнодорожные перевозки между Москвой и Петербургом

На фоне временных ограничений в аэропортах вырос спрос на железнодорожные перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом. По данным Ассоциации туроператоров России, накануне билеты на поезда были почти распроданы.

В АТОР предупредили, что на утро понедельника, 7 июля, свободных мест может уже не быть. Представители отрасли заверили, что следят за загрузкой поездов и при необходимости готовы вывести дополнительные составы.

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