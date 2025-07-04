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04 июля, 07:30

Транспорт

В московском метро внедрили сквозную нумерацию выходов

В московском метро внедрили сквозную нумерацию выходов

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На всех линиях столичного метро теперь действует сквозная нумерация выходов. Более чем на 1 300 указателях на пересадочных станциях появились крупные желтые номера на черном фоне. Такие пиктограммы отлично видны даже издалека.

Нововведение делает навигацию более удобной: пассажирам проще ориентироваться, находить нужный выход и быстро пересаживаться на другие линии. Всего новая навигация внедрена более чем на 100 станциях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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