04 июля, 07:30Транспорт
В московском метро внедрили сквозную нумерацию выходов
На всех линиях столичного метро теперь действует сквозная нумерация выходов. Более чем на 1 300 указателях на пересадочных станциях появились крупные желтые номера на черном фоне. Такие пиктограммы отлично видны даже издалека.
Нововведение делает навигацию более удобной: пассажирам проще ориентироваться, находить нужный выход и быстро пересаживаться на другие линии. Всего новая навигация внедрена более чем на 100 станциях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.