В России начали блокироваться премиальные китайские электромобили

В России начали блокироваться премиальные гибридные и электрические автомобили китайского производства, которые были ввезены по параллельному импорту.

Речь идет о машинах, выпущенных в мае этого года. По словам дилеров, в новой версии прошивки встроена функция для борьбы с серым импортом.

Владельцы автомобилей обращаются к специалистам и ищут возможности перепрошивки через неофициальные сервисы, однако автоэксперты советуют не пытаться устранять проблему самостоятельно и не экономить на ремонте.

Продавцы и IT-специалисты уже работают над обходом блокировки, но решение вопроса пока не найдено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.