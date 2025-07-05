В Шереметьево возобновили вылеты после усиления ветра

Временные ограничения на работу аэропорта Шереметьево сняты. Об этом сообщили в Росавиации. Сейчас авиагавань нормализует поток рейсов после того, как ранее из-за усиления ветра вылеты были временно приостановлены.

Пассажиры отмечают, что отмены и переносы рейсов повлияли на их планы: кто-то из них ждал вылета с утра, а некоторые опоздали на пересадочный транспорт из-за изменений в расписании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.