Собянин: пересадка на станции "Славянский бульвар" станет удобной в любую погоду

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил об установке навесов на городском вокзале Славянский бульвар, которые сделают комфортной пересадку пассажиров в любую погоду.

Мэр отметил, что данный пересадочный узел является одним из самых важных для москвичей и жителей Подмосковья. Каждый день там осуществляется более 100 тысяч поездок. Кроме того, запущен 21 наземный маршрут. Собянин уточнил, что сильно повлияла на востребованность хаба открытая в 2020 году станция МЦД.



На данный момент во время пересадки с диаметра и метро на наземный транспорт пассажирам необходимо проходить путь под открытым небом. Навес установлен лишь над платформой МЦД-1. Однако было принято решение сделать новые навесы "сухие ноги", которые позволят сделать переход единым.



Их площадь составит примерно 9 тысяч квадратных метров, они затронут аллею прохода к вестибюлю метро (выход № 4), Староможайское шоссе, Славянский бульвар и Кутузовский проспект.

Также будут установлены навигационные пилоны с табло прибытия, скамейки и урны. Близлежащую территорию специалисты планируют благоустроить, в том числе высадить деревья и кустарники, разбить газоны и цветники.

Ранее реконструкция началась на станции МЦД-2 Перерва. Вместо устаревшей инфраструктуры там планируется создать современный городской вокзал.

Станция Перерва служит связующим звеном для трех крупных районов – Марьино, Люблино и Печатники. На их территории проживают более полумиллиона человек. Учитывая далекое расположение метро, станция представляет собой ключевой транспортный объект для многих горожан.

В связи с этим на станции решено создать пространство, которое могло бы сохранять пропускную способность на долгие годы вперед. Общая площадь новой пассажирской инфраструктуры будет близка к 5 тысячам квадратных метров.

