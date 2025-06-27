Историк рассказал о неудобствах проезда на монорельсе

Историк и москвовед Никита Брусиловский рассказал, что ранее для поездки на столичном монорельсе требовалось приобретать отдельный билет, что создавало неудобства для пассажиров. С 2013 года использовались обычные билеты московского метрополитена.

Монорельс совершает последние поездки перед полным закрытием линии. После завершения демонтажа на месте части линии появится первый в столице парк в воздухе и новая культурная площадка для городских ярмарок и фестивалей.

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