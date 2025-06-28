Москвичи и гости столицы попрощались с монорельсом в последний день работы

Москвичи и гости столицы торжественно проводили монорельс на заслуженный отдых. Этот транспорт прослужил городу больше 20 лет, а накануне совершил свой последний рейс. Проводить состав пришли десятки горожан: многие делали памятные фото и делились воспоминаниями о поездках.

На месте бывшей линии появится новый городской парк. Проект предусматривает создание аллей, кафе, зон отдыха и обширных зеленых пространств. Часть эстакады демонтируют, чтобы открыть вид на главный вход ВДНХ. Парк займет 40 тысяч квадратных метров, а несколько вагонов оставят как историческое напоминание.

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