Москвичам рассказали об оснащении речных электросудов

Столичным речным электросудам нет аналогов в мире. Внутри для пассажиров есть Wi-Fi и зарядки для гаджетов. Также из окон открывается вид на городские набережные, из-за чего жители устраивают в транспорте романтические свидания и фотосессии.

На первых двух маршрутах – от Киевского вокзала до парка "Фили" и от ЗИЛа до Печатников – москвичи совершили уже два миллиона поездок. Кроме того, месяц назад открылся еще один маршрут – от Новоспасского причала до ЗИЛа.

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