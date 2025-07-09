Новости регионов: электросамокат столкнулся с легковой машиной в Краснодаре

В Краснодаре электросамокат столкнулся с легковой машиной. При этом самокатом управляли двое несовершеннолетних – братья 12 и 16 лет. Они столкнулись с автомобилем при выезде из двора. Оба подростка остались живы, их осмотрели врачи. Автомобиль получил серьезные повреждения.

В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки сократилась с 10 до 7,5 тысяч гектаров. Спасателям удалось отвести огонь от населенных пунктов. В регионе действуют 23 пожара. Их тушат более 650 человек и почти 100 единиц техники. В Бурятии сохраняется режим ЧС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.