Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 14:47

Город

В Москве почти 20 тыс человек воспользовались суперсервисом программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с начала 2025 года услугами суперсервиса "Переезд по программе реновации" воспользовались почти 20 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Сервис работает с ноября 2020 года. Как подчеркнул глава департамента, он обеспечивает полный цикл сопровождения горожан, что упрощает процедуру переезда и позволяет повысить эффективность реализации программы.

При этом, отметил он, одной из самых популярных онлайн-услуг суперсервиса остается перевозка вещей в новую квартиру.

"С начала года помощь грузчиков и автомобиль заказали более 4,9 тысячи семей. Из них свыше 1,6 тысячи проживают в Восточном административном округе, около 900 человек – из САО и более 700 – из ЮВАО", – отметил Овчинский.

Благодаря суперсервису горожане могут получать уведомления о каждом этапе переезда. Всего пользователям доступно шесть услуг:

  • запись на осмотр квартиры;
  • подача заявления на устранение строительных дефектов;
  • загрузка документов;
  • запись на заключение договора;
  • посещение нотариуса;
  • помощь в переезде.

В столичном департаменте информационных технологий также напомнили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция на портале. В ней рассказывается о самом процессе, а также объясняется, какие потребуются документы.

Ранее стало известно, что свыше 18 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации в столице в 2025 году.

В Москве с января по июнь завершилось строительство свыше 20 жилых комплексов. Это вдвое больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Почти все новостройки возвели с помощью префаб-технологий.

"Мой район. Новости": семьи начали переезжать в новый дом по реновации в Лианозове

Читайте также


городреновация

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика