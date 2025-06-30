"Известия": власти повысят ряд госпошлин для автовладельцев

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С сентября 2025 года российское правительство планирует повысить ряд транспортных сборов. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на законопроект Минфина.

Проект получил одобрение от профильных министерств. В соответствии с ним, стоимость получения водительских прав увеличится в два раза. За права старого образца придется заплатить 4 тысячи рублей, а за новые – 6 тысяч. Последний раз размер сбора пересматривался 11 и 7 лет назад соответственно.

Кроме того, подорожает оформление международных прав – с 1,6 до 3,2 тысячи рублей. Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) составит 1,2 тысячи рублей, увеличившись в полтора раза. В то же время внесение изменений в ПТС будет стоить 525 рублей, что на 175 рублей больше, чем раньше.

Повышение также предполагается и для госпошлины за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Для бумажных свидетельств она составляет 1,5 и 4,5 тысячи рублей – для пластиковых. Ранее пошлина составляла 500 и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Вместе с тем рост госпошлины за госномера на автомобиль составит 1 тысячу рублей – с 2 до 3 тысяч рублей, а за регистрационные знаки на прицепы и мотоциклы придется платить 2,25 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи.

Стоимость свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности увеличится с 1,5 до 4,5 тысячи рублей.

Разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля обойдется в 3 тысячи рублей. При этом пошлина на получение документа о допуске к перевозке опасных грузов составит 2,25 тысячи рублей, а на его продление – 1,5 тысячи.

За получение транзитных номеров на бумажной основе необходимо будет заплатить 300 рублей (ранее – 200), а на металлической основе – 2,4 тысячи рублей вместо 1,6 тысячи.

В прошлом году российский кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации утильсбора на авто, которая будет действовать до 2030 года.

С 1 октября 2024 года сбор был повышен в среднем на 70–85%, а с 1 января 2025 года вырос еще на 10–20%. Далее ставка будет индексироваться и расти на 10–20% начиная с 1 января каждого нового года.

Сбор поможет побудить иностранных производителей автомобилей собирать транспорт в РФ, а не экспортировать его, уверены в Национальном автомобильном союзе.

При этом некоторые автоэксперты считают, что это неизбежно приведет к подорожанию авто в России минимум на 10–20%. Причем в цене вырастут не только новые машины, но и подержанные.

