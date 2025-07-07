"Известия": кикшеринг будет помогать поисково-спасательным отрядам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кикшеринг будет делиться по запросу поисково-спасательных отрядов и госструктур данными о том, где и когда пропавшие люди использовали арендованную технику, рассказали представители компаний газете "Известия".

Например, один из крупных операторов проката самокатов заключил с поисково-спасательным движением "ЛизаАлерт" договор о сотрудничестве. Кикшеринг будет сообщать о наличии или отсутствии аккаунтов у пропавших людей, а также помогать устанавливать их последнее местоположение с помощью данных о поездках.

Речи об обмене персональной информацией не идет, уточнил представитель компании. Данные после объявления человека в розыск со стороны МВД не будут содержать номеров телефонов, адресов и банковских карт.

Любая дополнительная информация о последнем местоположении пропавшего человека повышает шансы на его спасение, рассказал председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев.

Отмечается, что ранее правительство обозначило необходимость привлечения к поискам высокотехнологические компании, которые получают данные о местоположении клиентов. Например, премьер-министр Михаил Мишустин поручил сотовым операторам предоставлять информацию о расположении смартфонов пропавших людей.

В Минцифры рассказали, что проработают процесс упрощения передачи геоданных. Кроме того, в апреле 2025 года один из сотовых операторов совместно с "ЛизойАлерт" запустили сервис, который позволяет получить информацию о местоположении телефона пропавшего в течение нескольких минут. Для этого сим-карта должна быть оформлена на родственника, который запросил геолокацию.

В пресс-службе сотового оператора отметили, что эти данные могут ускорить процесс поиска благодаря их высокой точности. При этом механизм передачи информации должен не только удовлетворять поисковые цели, но и исключать возможность злоупотреблений.

По мнению экспертов, навигационные модули самокатов мало чем отличаются от смартфонов. Данные кикшеринга, а также информация от сотовых операторов и банков крайне важны для розысков, особенно в первые дни исчезновения, когда не бывает лишней информации.

Кроме того, важным дополнением является биометрия. Анализ данных с камер позволяет найти как потерявшихся людей, так и тех, кто пытается скрыться.

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