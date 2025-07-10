Движение автобусов изменится на Крылатской улице в Москве 13 июля

Движение автобусов № 229 и 829 временно изменится на участке Крылатской улицы рядом с Гребным каналом в воскресенье, 13 июля с 06:45. Маршруты будут следовать по Осенней и Крылатской улицам к остановке "Стоматологическая поликлиника № 5".

Такие меры связаны с проведением велоэтапа "Кубка Грома" по триатлону. Автобусы вернутся к обычному расписанию после завершения спортивного события. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.