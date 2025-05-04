В Москве благоустроят 15 набережных

В столице продолжается масштабное благоустройство набережных. Кадашевская уже стала одним из любимых мест отдыха – тротуары расширили, высадили деревья и убрали кабели под землю. Аналогичные работы проводят вдоль Яузы и на других участках Москвы-реки.

С 2011 года город обновил около 90 километров набережных. В этом году преобразятся Шлюзовая, Дербеневская, Павелецкая, Даниловская, Новоданиловская, Нагатинская и другие. Также строят новые зоны у воды, включая Симоновскую и Крутицкую. Благодаря озеленению и удалению проезжей части от воды, московские набережные становятся полноценными парками.

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