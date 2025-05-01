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01 мая, 19:15

Безопасность

МЧС России напомнило о штрафе до 50 тыс рублей за жарку шашлыков на балконе

МЧС России напомнило о штрафе до 50 тыс рублей за жарку шашлыков на балконе

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МЧС России рассказали о наказании за жарку шашлыков на балконе. В обычное время он составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

Однако если действует особый противопожарный режим, то сумма штрафа увеличивается до 20 тысяч рублей. В случае, если в процессе приготовления шашлыков на балконе будет повреждено чужое имущество или причинен вред здоровью, штраф может составить от 40 до 50 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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