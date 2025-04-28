Эксперт Самойлова: покупка готового замаринованного мяса поможет сэкономить на шашлыках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Покупка готового замаринованного мяса поможет сэкономить на шашлыках, заявила эксперт по домашней экономике Арина Самойлова в беседе с "Газетой.ру".

Как отметила эксперт, готовое мясо для шашлыка обойдется дешевле, чем если приготовить его самостоятельно. Например, килограмм куриного шашлыка и шашлыка из свинины стоят около 372 и 505 рублей соответственно. В то же время стоимость свежего куриного и свиного мяса составляет в среднем 305 и 440 рублей за килограмм соответственно, а дополнительные расходы связаны только с приготовлением маринада.

"Классический соус, который включает в себя кефир (250 миллилитров), лук (2 штуки), лимон (1 штука) и соль и перец по вкусу, обойдется примерно в 205 рублей", – уточнила Самойлова.

Исходя из этого, добавила эксперт, покупка уже замаринованного шашлыка может позволить сэкономить от 150 до 300 рублей, в зависимости от выбранного вида мяса. Таким образом, россияне смогут сэкономить около 2,5 тысячи рублей.

Однако, подчеркнула Самойлова, самостоятельное приготовление шашлыка и маринада может быть выгодным решением, поскольку остатки продуктов можно использовать для других блюд.

Вместе с тем эксперт посоветовала выбирать вместо свежих овощей соления, которые могут стать хорошим дополнением к шашлыку и имеют долгий срок хранения. Цена банки маринованных огурцов или помидоров в среднем составляет 160 рублей, и их можно съесть после застолья.

Кроме того, значительная часть затрат на майские праздники приходится на напитки, указала Самойлова. Сократить расходы можно, если приготовить домашний лимонад из лимонов, оставшихся после маринования, посоветовала она. Также для этого пойдут замороженные фрукты и ягоды, если они сохранились с прошлого лета. Это позволит сэкономить от 500 до 1,5 тысячи рублей.

Вместе с тем эксперт рекомендовала в период майских праздников и на протяжении всего летнего сезона использовать предложения магазинов, скидки и повышенный кешбэк при покупках для подготовки к шашлыкам.

Приготовить шашлык без вреда для здоровья поможет кислый маринад, поскольку в нем мясо ферментируется и, соответственно, легче переваривается организмом, рассказала ранее врач Ольга Чиркова. По ее словам, для этого лучше всего пойдут натуральный яблочный уксус, мелко нарезанные плоды киви, не очень свежий кефир и сухое красное вино.